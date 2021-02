Megjelenhet az AUR 2? Șoșoacă mindenképpen ezen dolgozik

• Nem fizette be a pártnak a "megajánlást", 28 ezer lej értékben - ebből lett a balhé - állítja Diana Șoșoacă.



• Diana Iovanovici-Șoșoacă további hat kollégát akar "összegyűjteni" a szenátusból, akikkel egy új parlamenti csoportot alapítana



• "Talán az ország élén is látni fognak majd engem" - nyilatkozta a szenátor a sajtónak.





Miután kizárták az AUR-ból, Diana Șoșoacă nem szűnik meg szervezni, nyilatkozni, agitálni. először a hétvégére szervezett tüntetést, amelyen megmutatta volna, hogy mekkora támogatottságnak örvend, azonban a megmozdulás érdeklődés hiányában elmaradt. Ezt követően pedig azzal állt elő, hogy George Simion valójában egy báb, és a párt igazi vezetője Simionnak az egykori főnöke, Marius Lulea. A nyilatkozat-cunaminak azonban nincs vége, akit érdekelnek a viharos válásnak a részletei azt is megtudhatta a szenátortól, hogy valójában a pénzen vesztek össze, mert állítása szerint a parlamenti képviselő fizetésüknek felét föl kellett volna ajánlaniuk a pártnak. "28 ezer lejről volna szó, én nem fizettem" - mondja Șoșoacă, akiről egykori párttársa, a szexista megjegyzéseiről elhíresült Sorin Lavric azt mondja, hogy úgy viselkedik, mintha Corneliu Vadim Tudor női megfelelője volna.



A szenátor további hat kollégát akar "összegyűjteni" a szenátusból, akikkel csoportot alakíthatnak - írja az Europa Libera.



"Már létrehoztunk egy új mozgalmat, egy új politikai áramlatot, amely a kendőzetlen igazságért harcol, olyan igazságért, amely minden állami intézményt, minden korrupciót fel akar számolni. elképzelhető, hogy más pártokból is csatlakozni fognak hozzám képviselők. A PNR-ben (A Román Nép Pártja, amelynek tagja a szenátor, és gyakorlatilag a két párt közötti együttműködés következtében indulhatott az AUR listáin - szerk. megj.) demokrácia van, mindenki úgy cselekszik, ahogy jónak látja. Egyébként az AUR híveinek a nagy része támogat engem, és ha magamnak szeretném a párton belüli hatalmat, csak ki kellene nyújtanom a kezem érte. De én a saját utamat járom, talán látni fognak még engem az ország élén is. Egyelőre maradok, aki voltam, Diana Ionavovici Șoșoacă szenátor. Én én vagyok "- nyilatkozta az Europa Libera megkeresésére a honanya, aki az elmúlt napokban fenekestül fölforgatta a román politikai élet amúgy is legvitatottabb pártjának belső életét és a közvéleményt.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!