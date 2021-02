Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a fegyverkereskedelemről szóló Sky News-riportban szereplő erdélyieket

A lőfegyverek és lőszerek rendjének be nem tartása miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bukaresti ítélőtábla azt a három román állampolgárt, akik megjelentek egy állítólagos fegyverkereskedelemről szóló, a brit Sky News tévécsatorna által készített riportban - írj az Agerpres.



A bírói testület döntése értelmében Sz.A.M., P. Cs. A. és P. L. tíz hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott a lőfegyverek és lőszerek rendjének be nem tartása miatt. A bűnszövetkezet létesítése és hamis információk terjesztésének vádja alól felmentették őket. Az ítélet nem jogerős.A brit Sky News csatorna 2016-ban sugároztariportját, amelyben a három kettős (román és magyar) állampolgárságú személy eladásra kínált fegyvereket mutatott be.Az ügyben nyomozást folytató Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) szerint a brit tévécsatorna riportja teljes egészében hamis volt, készítői azt akarták alátámasztani általa, hogy Románia nem egy biztonságos ország, nem képest biztosítani az EU keleti határának védelmét, területén törvénytelen fegyverkereskedelem zajlik.A vádiratban a DIICOT rámutatott, a Romániában leforgatott "ankét" forgatókönyvének kidolgozásában, majd gyakorlatba ültetésében a három román állampolgárságú vádlott is meghatározó módon részt vett. A kezdeményezés veszélyeztette az állambiztonságot, a nemzetközi médiába bekerült anyag ugyanis olyan hamis adatokat, információkat tartalmaz, amelyek árthatnak az ország nemzetközi megítélésének, aláaknázzák Romániának az európai szervezetekben vállalt szerepét, megkérdőjelezik a terrorizmus és az erőszak minden formája elleni harc hitelességét - állította a vádhatóság.Hozzátették: a film azt a hamis látszatot keltette, hogy Romániában a hatóságok védelme alatt, zavartalanul tevékenykedhetnek a fegyvercsempészek, akik akár terrorista szervezeteknek is eladhatnak különböző fegyvereket.A DIICOT rámutatott: a 2016. augusztus 7-e után több hazai és nemzetközi sajtóorgánum által átvett és sugárzott anyag egyik része egy úgynevezett alkut is bemutat: a Sky News csatorna munkatársai egy országúton találkoznak a csempészek képviselőivel, akik egy erdős, elszigetelt helyre vezetik őket, ahol még telefonjel sincs. Ott kiszállították őket az autóból, megmotozták, majd símaszkos személyek egy terepjáró csomagtartójából különböző fegyvereket mutattak nekik (gépkarabélyokat, AKM géppisztolyokat, távcsöves puskákat, pisztolyokat). A filmben folytatott párbeszédben azt sugallták, hogy a csempészek ezekből a fegyverekből jelentős mennyiséget tudtak volna forgalmazni Európa nyugati részén és Közép-Keleten - áll a vádiratban.A fegyverek között volt többek között egy Steyr Mannlicher távcsöves puska, egy sörétes félautomata puska, valamint egy Kalasnyikov-gépkarabély tulajdonságaival rendelkező fegyver.A hitelesség kedvéért a brit újságírók azt mondták, hogy a filmezett anyagot megmutatták az angol bűnüldöző hatóság egyik tisztjének, aki megerősítette, hogy a fegyvertípusok, a találkozó helye és a kialkudott árak egyeznek a birtokukban lévő információkkal.A vádhatóság szerint a filmbe több részletet vágtak be valós terrortámadás helyszíneiről, többek között Párizsból (Charlie Hebdo, Bataclan), így próbálva meg nyomatékosítani, hogy ezeket a fegyvereket terroristáknak is árulják.A DIICOT szerint tetten érhető a vádlottak és gyanúsítottak azon szándéka, hogy ne információt nyújtsanak egy közérdekű témáról, hanem botrányt okozzanak, és olyan kedvezőtlen képet alakítsanak ki Romániáról, amely megkérdőjelezi EU-tagságát és azon törekvését, hogy a schengeni övezet tagjává váljon.A vádhatóság ugyanakkor megállapította, hogy a brit hatóságoknak a három brit állampolgár elleni bűnvádi eljárás lefolytatásának engedélyezése kapcsán tanúsított elutasító magatartása "új megvilágításba helyezi a brit újságírók szándékát".Az ügyészég szerint az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) megkeresésére a brit médiaellenőrző hatóság közölte, hogy acímű riportban, amelyben feltételezett román fegyvercsempészeket mutatnak be, "nem rendeztek meg" és "nem hamisítottak meg" semmit, tehát nem szegték meg a vonatkozó brit törvényeket. Egyébként a Sky News kiállt Stuart Ramsey filmje mellett, a román fegyverkereskedelemről készített alapos munkának minősítette az alkotást, és többször megismételte sugárzását.