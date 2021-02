Leváltják Renate Webert a Nép Ügyvédje tisztségéből

A parlament elindította az eljárást a Nép Ügyvédjének a leváltására - jelentette ki kedden Ludovic Orban képviselőházi elnök.



'Elindítottuk az eljárást a Nép Ügyvédjének a leváltása érdekében. Az eljárást a liberális frakciók kezdeményezték a múlt parlamenti szesszióban. A benyújtott tervezetet azonban akkor nem küldték tovább elemzésre a jogi bizottságokhoz' - fejtette ki Orban a két ház állandó bizottságának ülése után.Orban szerint a PNL beadványán kívül van egy másik kezdeményezés is a Nép Ügyvédjének tisztségből való elmozdítására, amelyetliberális képviselő nyújtott be, és amelyet a PNL és az URS-PLUS képviselőházi és szenátusi frakciói szintén támogatnak.A nép Ügyvédje tisztséget jelenlegtölti be, akinek érdekes pályafutását a Szabad Európa (Europa Libera) foglalta össze.

A 64 éves jogász civil aktivistaként szerzett magának elismertséget, és több mint 10 éven keresztül a Soros Alapítvány romániai igazgatója volt. A liberális demokrácia iránt elkötelezett Weber azonban 2004-ben Traian Băsescu frissen megválasztott államelnök tanácsadója lett. Politikai pályafutása során aztán a liberálisoktól "átült" a szociáldemokratákhoz, és így lett a PSD és az ALDE közös javaslatára a Nép Ügyvédje.A jogi bizottságoknak két héten belül el kell készíteniük a véleményezést, és el kell küldeniük azt a plénumnak, szögezte még le az alsóház elnöke.