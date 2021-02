Növelhetik a korhatárt az AstraZeneca-oltás esetében

Románia növelheti a korhatárt az AstraZeneca-oltás esetében, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) döntésének függvényében - jelentette ki kedden Dr. Valeriu Gheorghiţă, a koronavírus elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke.



A katonaorvos elmondta: arra mutató jelek vannak, hogy az EMA arra készül, hogy a jelenlegi

55-ről 65 évre

emelje a felső korhatárt, ameddig ajánlja az AstraZeneca által kifejlesztett oltást. Amennyiben ez megtörténik - mondta Gheorghiţă - akkor "valószínűleg Románia is hasonló módon jár el".Az AstraZeneca által kifejlesztett vakcinával a jelenlegi szabályok értelmében a 18 és 55 év közöttieket immunizálják.A katonaorvos arról is beszélt , hogy a pedagógusokat nagy valószínűséggel mobil csapatok segítségével oltják be az országban. (