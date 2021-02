Kulturális miniszter: a fesztiválokat és könyvvásárokat csak közvetett módon tudjuk támogatni

Bogdan Gheorghiu kedden közölte, hogy a kulturális minisztérium 2021-es büdzséje a 2020-as (első körben elfogadott) költségvetéséhez képest 12% -kal több, amellyel "ambiciózus projekteket" finanszíroznak majd, illetve biztosítják a különböző kulturális ágazatok független támogatását.



Újságírói kérdésre azonban kifejtette: a minsztérium költségvetéséből nem tudják támogatni a fesztiválokat és könyvvásárokat. Bár több pénzt kapott a tárca, az igények is nagyobbak - tette hozzá Gheorghiu.A minisztérium ugyanakkor a Romániának szánt EU-s helyreállítási eszközökből egy 75 millió euró értékű támogatási rendszert szeretne életbe léptetni, ezáltal támogatnák a kulturális szektor kisebb szereplőit, de ugyanúgy a különböző fesztiválok szervezőit is. A támogatottak legfeljebb 8000 ezer euróra pályázhatnak."Lényegében nem a szervezőket, hanem az eseményeket szeretnénk támogatni, így szükség lesz egy 20%-os önrészre is. A támogatást akkor tudjuk folyósítani, miután a szervezők bebizonyították, hog valóban az eseményen belüli szolgáltatásokra költöttek pénzt" - mondta Gheorghiu.