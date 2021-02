Ciolacu: Ha erőltetik Renate Weber ombudsman leváltását, megtámadjuk a döntést az alkotmánybíróságon

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke úgy nyilatkozott kedd este a román közszolgálati televízió műsorában, hogy amennyiben a kormánykoalíció 'kierőlteti' Renate Weber elmozdítását a Nép Ügyvédje tisztségből, a PSD az alkotmánybíróságon fogja megtámadni ezt a döntést.



Ciolacu közölte, Románia Alkotmánybíróságához, valamint az európai szocialista pártcsaládhoz fog fordulni a jogállamiság védelmében, mert semmi nem indokolja, hogy mandátuma közben leváltsák a Nép Ügyvédjét, aki a jogállam egyik intézményét képviseli. 'Ezt nem szabad megtenni, akár háború van, akár világjárvány, nem szabad olyan precedenst teremteni, amilyent Iohannis elnök teremtett, amikor egy politikai pártot támogatott. Átlépett egy vörös vonalat. Renate Weber azt mondta: megértem, hogy világjárvány van, de akkor se lépjétek át a vörös vonalat azzal, hogy megsértitek a jogokat és szabadságokat' - mondta a PSD elnöke a televízió műsorában.képviselőházi elnök kedden jelentette be , hogy a parlament elindította az eljárást a Nép Ügyvédjének a leváltására.'Elindítottuk az eljárást a Nép Ügyvédjének a leváltása érdekében. Az eljárást a liberális frakciók kezdeményezték a múlt törvényhozási ciklusban. A benyújtott tervezetet azonban akkor nem küldték tovább elemzésre a jogi bizottságokhoz' - fejtette ki Orban a két ház állandó bizottságának ülése után.Orban szerint a PNL beadványán kívül van egy másik kezdeményezés is a Nép Ügyvédjének tisztségből való elmozdítására, amelyetliberális képviselő nyújtott be, és amelyet a PNL és az URS-PLUS képviselőházi és szenátusi frakciói szintén támogatnak.Orban azzal indokolja az ombudsman elmozdítására irányuló kezdeményezést, hogy Renate Weber a pandémia alatt olyan lépéseket tett, amelyek megnehezítették a lakosság egészségének és életének védelmében hozott intézkedések gyakorlatba ültetését, és "partizán" módon lépett fel a jogalkotási folyamattal, a parlament által elfogadott jogszabályokkal szemben.A jogi bizottságoknak két héten belül el kell készíteniük a véleményezést, és el kell küldeniük azt a plénumnak - tájékoztatott kedden az alsóház elnöke.