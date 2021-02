Alkotmányos a törvény, mely szerint a 100 ezer eurónál kisebb adócsalásért nem jár börtönbüntetés

Az alkotmánybíróság (CCR) szerint nem sérti az alaptörvényt az a jogszabály, amely értelmében a 100.000 eurónál kisebb összegű adócsalás szabadságvesztés helyett bírsággal is büntethető, amennyiben a teljes kár megtérül - értesült az Agerpres hírügynökség a taláros testülethez közel álló forrásokból.



A törvény ellen a legfelsőbb bíróság, a kormány és a Nép Ügyvédje is alkotmányossági kifogást emelt, a taláros testület azonban szerdán elutasította ezeket.A legfelsőbb bíróság beadványában azt kérte az alkotmánybíráktól, hogy nyilvánítsák teljes egészében alkotmányellenesnek a jogszabályt.Meglátásuk szerint felmerül a gyanú, hogy a törvény elfogadásakor sérült a kétkamarás parlament elve, mivel - vélik - a jogszabálynak a képviselőház által döntő házként elfogadott változata jelentősen eltér attól, amelyet a szenátus első házként megvitatott és megszavazott. A bírák azt is kifogásolták, hogy a törvény szövegéből nem derül ki teljesen világosan, mely vádlottak tartoznak a kedvezményezettek közé.A képviselőház által decemberben elfogadott jogszabály előírja, hogy a 100.000 eurónál kisebb összegű adócsalás szabadságvesztés helyett bírsággal is büntethető, amennyiben a teljes kár megtérül; ha az okozott és megtérített kár értéke kisebb 50 ezer eurónál, az adócsalás bírsággal büntetendő.A törvény egyik előírása szerint egyáltalán nem szabnak ki büntetést adócsalás miatt, ha az érintett a nyomozás során vagy az ügy bírósági szakaszában - a jogerős ítélet kimondásáig - megtéríti az okozott kárt, kiegészítve az összeg még 20 százalékával.A kormány negatívan véleményezte a tervezetet.Az adócsalás megelőzését és visszaszorítását szolgáló 2005/241-es törvényt módosító jogszabály egy alkotmánybírósági döntés nyomán került vissza a parlamentbe. A törvényt eredetileg 2018. december 19-én fogadta el az alsóház, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Népi Mozgalom Párt (PMP) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) azonban alkotmányossági kifogást emelt ellene, és a taláros testület helyt adott beadványuknak.