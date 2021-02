A román pártok megszavazták a képviselők és szenátorok speciális nyugdíjának eltörlését, az RMDSZ nem

A két ház együttes ülése elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megszüntetné a parlamenti képviselők és szenátorok speciális nyugdíját. A kezdeményezést minden parlamenti párt megszavazta, kivéve az RMDSZ-t, amely nem vett részt a szavazáson.



A kezdeményezést a PSD nyújtotta be, és a képviselőház és szenátus Statútum Bizottsága változtatásokkal fogadott el egy jelentést róla.A parlamenti képviselők nyugdíjának megszüntetését célzó, az USR PLUS és a PNL által benyújtott egyéb kezdeményezések rendelkezéseit a PSD projekt módosításaként vették figyelembe.Az USR PLUS-tól átvett egyik módosítás előírja, hogy amint az új törvény életbe lép, a hatályos speciális nyugdíjak folyósítása megszűnik.Az RMDSZ "olcsó populizmusnak és demagógiának, szemfényvesztésnek" tartja ahogyan a román politikai pártok ma eltörölték a képviselők és szenátorok speciális nyugdíját."Az RMDSZ továbbra is azt szorgalmazza, hogy Romániában minden kategória esetében el kell törölni ezt a juttatást” – fogalmazott Turos Lóránd az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, szerdán, február 17-én, a parlament együttes ülésén. A testület a parlamenti képviselők és szenátorok jogállását szabályozó törvénynek azt a módosítását tárgyalta, amely a speciális, azaz a szolgálati nyugdíjak eltörlésére vonatkozik. Az RMDSZ álláspontját, szenátusi frakcióvezető ismertette a testület ülésén.„Az RMDSZ az összes speciális nyugdíj egyidejű eltörlését szorgalmazza. Kizárólag a hozzájárulásos nyugdíjrendszert tudjuk támogatni, azonban ehhez arra van szükség, hogy a törvény betűje mindenkire egyformán vonatkozzon. A parlamenti képviselők és szenátorok szolgálati nyugdíja 1,38%-a a speciális nyugdíjak összességéből és ennek 74,09 %-át a bírák és ügyészek különnyugdíja teszi ki. Mindemellett vannak olyan helyzetek, amikor a speciális nyugdíj mellé fizetéshez is jutnak, sok esetben az államtól. Így eljutnak a havi 70 ezer lej nyugdíjig. Az RMDSZ nem tudja támogatni ezt az igazságtalan rendszert. Következetesen, ahogyan az elmúlt mandátumban is, most is azt kérjük, hogy teljesen töröljék a speciális nyugdíjakat minden kategória esetében, hiszen az államkasszára nem csak a parlamenti képviselők és szenátorok szolgálati nyugdíja jelent terhet” – mutatott rá Turos Lóránd, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.A Szatmár megyei törvényhozó továbbá elmondta, hogy olcsó populizmus és demagógia, amit a román pártok tanúsítanak a választók irányába, hiszen a parlamenti képviselők és szenátorok szolgálati nyugdíjának eltörlése nem oldja meg a több éve tartó problémát. „Felelős, nem pedig populista intézkedéseket hozó politikusokra van szükség. Az RMDSZ csak abban az esetben tudja megszavazni a speciális nyugdíjak eltörlését, amennyiben az minden kategóriára vonatkozik. Ez az egész parlamenti procedúra szemfényvesztés, nem rendezi a nyugdíjak helyzetét, nem oldja meg a méltánytalan helyzeteket és nem csökkenti az állami költségvetésre nehezedő terhet” – jelentette ki Turos Lóránd szenátor.