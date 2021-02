Áruházból lopott egy játékfüggő tanítónő, az iskola felbontja munkaszerződését

Játékfüggő tanítónő bukott le Râmnicu Vâlceaban, amikor egy áruházból lopni próbált, és a biztonsági kamerák felvételei alapján beazonosították.



Ekkor derült ki, hogy a pedagógus, amely jelenleg negyedik osztályos gyerekeket oktat, évek óta kontrollvesztett életmódot folytat, és több ezer eurós kölcsönt vett fel a szülőktől is, amelyet természetesen nem tud visszafizetni, mivel a pénzt már eljátszotta.Az iskola vezetősége beismerte, hogy tudomása van arról, hogy a pedagógus szenvedélybeteg, mi több az alternatív tankönyvek megvásárlására összegyűjtött pénzből is ellopott egy összeget a tanítónő, amelyet ennek férje fizetett vissza. A pedagógus ellen mindeddig nem indítottak fegyelmi eljárást, csak szóbeli és írásbeli figyelmeztetésben részesült, azonban az áruházbeli lopást követően megszólaltak az érintett szülők is. Az újságírók érdeklődésére az iskola igazgatója azt nyilatkozta, hogy ezek után felbontják a pedagógus munkaszerződését.