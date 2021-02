Felszámolja a kormány a bírákat vizsgáló ügyészséget

Elfogadta csütörtöki ülésén a kormány az igazságügyben elkövetett esetleges visszaéléseket vizsgáló ügyészi részleg (SIIJ) felszámolásáról szóló törvénytervezetet.



A kormányülést követőenminiszterelnök azt mondta, a SIIJ megszüntetését egyrészt megígérte a kormánykoalíció, másrészt ajánlásként is elhangzott a román igazságügyi reformot nyomon követő Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) keretében."A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács annak idején negatívan véleményezte az ügyészi részleg létrehozását, és most is negatív véleményezést adott, de nem azért, mert elleneznék az ügyosztály felszámolását, hanem más megfontolásból" - fogalmazott Cîţu.