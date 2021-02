Apjok-ügy: Turos Lóránd és Nagy Szabolcs vette át a Máramaros megyei magyarság parlamenti képviseletét

Turos Lóránd Szamár megyei szenátor és Nagy Szabolcs Szatmár megyei képviselő vette át a Máramaros megyei magyarság parlamenti képviseletét azt követően, hogy az RMDSZ kizárta soraiból és parlamenti frakciójából Apjok Norbert Máramaros megyei képviselőt.



A képviselet átruházását péntek délután jelentették be az RMDSZ érintett politikusai egy nagybányai sajtótájékoztatón. Az eseményenis jelen volt, aki kormányfőtitkár-helyettesként vállalta a Máramaros megyei magyar ügyek képviseletét.az RMDSZ Nagybánya központú területi szervezetének a megbízott elnöke elmondta: a közeljövőben állóurnás tisztújítást tartanak az RMDSZ Máramaros megyei helyi szervezeteiben, amelyeken nemcsak az RMDSZ-tagok, hanem a magyar közösség összes tagja leadhatja szavazatát., a történelmi Máramaros területi RMDSZ-szervezetnek a megbízott elnöke az MTI kérdésére elmondta: az RMDSZ jelenleg nem tervez jogi lépéseket Apjok Norbert képviselő ellen, aki korábban maga is elismerte, hogy hamisított diplomát csatolt az RMDSZ képviselőjelölti dossziéjához, hogy megfeleljen a szövetség által támasztott feltételeknek.Az RMDSZ-ből kizárt Apjok Norbert irodavezetőjének a kérdésére, hogy az RMDSZ kész-e együttműködni a függetlenként is a máramarosi magyarságot képviselő Apjok Norberttel, Horváth Anna kijelentette: a csapatmunkának két része van a csapat és a munka. Miután Apjok Norbert már nem tagja a csapatnak, nem képzelhető el vele együttműködés.Apjok Norbertet február elsején zárták ki az RMDSZ-ből, miután a képviselő a tavaly decemberi parlamenti választásokon úgy szerzett újabb mandátumot, hogy nem teljesítette az RMDSZ által megszabott jelölési feltételeket. A második képviselői mandátumát töltő politikus hamis oklevéllel próbálta igazolni nem létező felsőfokú végzettségét.A politikus négy nappal a decemberi parlamenti választások előtt nyilatkozatot juttatott el az RMDSZ elnökségéhez, amelyben vállalta, hogy - ha megválasztják - lemond a képviselői mandátumáról. Miután azonban az RMDSZ Máramaros megyében is képviselethez jutott, az RMDSZ megyei jelöltlistáját vezető Apjok Norbert letette a hivatali esküt, képviselői megbízatása visszaadását pedig arra hivatkozva utasította el, hogy "nem kapott választ" a lemondását kilátásba helyező nyilatkozatra az RMDSZ elnökségétől.