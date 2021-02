Magyar állami támogatással rendeznek be kardiológiai központot Csíkszeredában

Magyar állami támogatással rendeznek be intervencionális kardiológiai központot Csíkszeredában a Hargita megyei sürgősségi kórház keretében.



A kórházfejlesztést a közvetítésre felkért Mens Sana Alapítvány jelentette be szombat este, közleményét a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) hírszolgálata közölte.A közlemény idéziot, a csíkszeredai sürgősségi kórház menedzserét, aki elmondta: a kórház évek óta készül a kardiológiai osztálya fejlesztésére. Számos csíkszeredai szakember már végzett, vagy jelenleg is végez olyan célirányos továbbképzést, amely szükséges az intervencionális kardiológiai központ működéséhez. A kórházigazgató elmondta: évek óta dolgoznak azon, hogy a székelyföldi betegek számára helyben megteremtsék az intervencionális kardiológiai ellátás lehetőségét, és ne kelljen például a szívinfarktuson átesett beteget órákat utaztatni valamely intervencionális központba., a kardiológiai osztály vezetője elmondta: évente átlagosan hatszáz beteget küldenek Csíkszeredából tovább egyetemi központokba sürgős intervencionális kardiológiai ellátásra. A főorvos hozzátette: humán erőforrás tekintetében készen állnak a munkára: egy kardiológusuk már elvégezte a beültethető készülékek terén a továbbképzést, két másik orvos pedig a szívkoszorúér-beavatkozások terén képezi tovább magát, és májusban végez.A Mens Sana Alapítvány közölte: a kórházi felszerelések az alapítvány tulajdonát képezik majd, a kórház használatba kapja őket. Az RMDSZ közleménye szerintközbenjárásának köszönhető a magyar kormány anyagi támogatás az intervencionális kardiológiai központ berendezésére, amely mint írják "hatalmas jelentőséggel bír Csík-térség, Hargita megye és egész Székelyföld lakossága számára, ugyanis olyan életmentő kardiológiai beavatkozások válnak hamarosan elérhetővé, amelyekért korábban távoli egyetemi központokig kellett utazni."A Hargita megyei sürgősségi kórházat a megyei önkormányzat tartja fenn. A Mens Sana Alapítvány a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia, és a csíkkarcfalvi római katolikus plébánia alapítványa. Az alapítvány a Székelyföldi Jégkorong Akadémia működtetőjeként vált ismertté. Elnöki tisztségét a decemberben romániai környezetvédelmi miniszterré kinevezettRMDSZ-es szenátor tölti be.