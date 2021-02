Koronavírus: 2419 új megbetegedést igazoltak

A legutóbbi tájékoztatás óta 2419 koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, 16 651 teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Az új esetekkel 779 695-re nőtt a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek száma. Közülük 724 333-at gyógyultnak nyilvánítottak. A legtöbb új megbetegedést most is Bukarestből jelentették (477), de több, mint 100 új esetet regisztráltak Temes (235), Kolozs (169), Brassó (118), Máramaros (123), Ilfov (121) megyékben is. A legkevesebb új fertőzöttet Tulcea megyéből jelentették, ott konkréten egy új esetről sem tudnak. Kovászna megyében 22, Hargitában 11, Marosban 35, Szilágyban 29, Biharban 24, Szatmárban 34 új esetet fedeztek fel. Az elmúlt két hétre vetített incidencia - Temes megyét kivéve - mindenhol 3 alatt van, tehát sárga (összesen 8) vagy zöld zónának (összesen 33) számít.Jelenleg 7182 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, ebből 968 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 38.251 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 10.317 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 56.346 személy van házi, 136 pedig intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában összesen 52 fertőzött személy halt meg, ezzel pedig 19 847-re nőtt a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. A GCS adatai szerint az elmúlt 24 órában 23 férfi és 29 nő elhalálozását jelentették. Őket Fehér, Arad, Argeş, Bákó, Bihar, Botoşani, Brăila, Krassó-Szörény, Konstanca, Kolozs, Dâmboviţa, Dolj, Máramaros, Olt, Szilágy, Szeben, Suceava, Temes, Vâlcea, Vaslui megyei, valamint bukaresti kórházakban kezeltékA halálos áldozatok közül egy személy a 20 és 29 év közötti korosztályhoz tartozott, három 50 és 59 év közötti, tizenhat 60 és 69 év közötti, tizenkilenc 70 és 79 év közötti volt, tizenhárom beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet. Az 52 elhalálozott személy közül 50 más betegségben is szenvedett.Ez idáig 5.874.883 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 249.466 antigén gyorstesztet végeztek el.Az elmúlt 24 órában 12.962 PCR-RT tesztet végeztek (7063-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 5899-et pedig kérésre), és 3683 gyorsteszt eredményét dolgozták fel.