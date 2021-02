Mégsem olyan biztos, hogy drasztikusan csökkentik a templomépítésre szánt pénzeket

Mégsem olyan biztos, hogy drasztikusan csökkenti a kormány az egyházak templomépítésre és a szertartások helyszíneinek javítására szánt költségvetési összeget - írja a ziara.com.



A román sajtóra hivatkozva mi is megírtuk , hogy a templomépítésre, templomok felújítására szánt költségvetési támogatásokat jelentősen csökkentené a kormány a tavalyiakhoz képest. 2021-re mindössze 28 millió lejt irányoztak elő, ez pedig mintegy 89 százalékkal kevesebb, mint a 2020-as építkezési büdzsé, amely 249 millió lejre rúgott.A ziare.com az illetékes államtitkárság tájékoztatásra hivatkozva ugyanakkor fontos pontosítást tett közzé. Mint írják, a templomépítésére és templomok felújítására vonatkozó költségvetési támogatás megítélése a 82/2001 kormányrendelt alapján történik. Eszerint a romániai elismert vallási felekezetekhez tartozó gyülekeztek, egyházközségek kérésre részesülnek pénzügyi támogatásban. Pályázniuk kell, és a beérkezett pályázatok függvényében az államtitkárság kéri az erre vonatkozó összegek költségvetési kiegészítését.Az államtitkárság példát is említ. Eszerint a tavalyi költségvetés elfogadásakor összesen 10 millió lejt irányoztak elő templomépítésére és templomfelújításra, amit aztán az év folyamán összesen 239 millió lejjel egészítettek ki. Tehát tavaly a költségvetés tervezésekor nagyjából a harmadát szánták erre a célra, amit amennyit most tervez a kormány adni, a vége mégis sokkal több lett.Az államtitkárság ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy az egyházi alkalmazottak és teológiai pedagógusok javadalmazására szánt állami támogatásokat teljes egészében biztosítják. Az közvitán lévő költségvetés-tervezet szerint az egyházi alkalmazottak fizetésének támogatására 749,25 milliót költenek az állami költségvetésből, míg a teológiai pedagógusok fizetésére 8,83 millió lej megy állami támogatásként. Minkét összeg nagyobb, mint amennyit a tavalyi költségvetésben jóvá volt hagyva erre a célra.fotó: transindex.ro