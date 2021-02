Diana Șoșoacă és az AUR vezetői is meglátogatták a sztrájkoló bányászokat

Hatodik napja tart a Zsil-völgyi bányászok sztrájkja, akik nem hajlandó feljönni a tárnákból. A több mint száz lupényi bányász azért tiltakozik, mert nem kapták meg 15-ére várt fizetésüket. A bányászok élelem és víz szükségleteiről a családjuk és a munkatársaik gondoskodnak, de a hideg így is megterhelő - számol be a sorsukról a Digi24. A hírtelevíziónak a bányászok egyik vezetője úgy nyilatkozott, hogy az egyik egészségügyi problémákkal küzdő bányászt szombat délután kivitték a föld alól, és a bánya kijáratánál várakozó SMURD személyzet pedig ellátta a férfit.



A bányászok azt szeretnék, ha Florin Cîțu miniszterelnök vagy az illetékes miniszter tárgyalásokat folytatnának velük. Egyelőre csak az AUR vezetői, illetve a pártfrakcióból már kizárt Diana Șoșoacă szenátor látogatott ki a helyszínre, akik megpróbáltak társulni a tiltakozó bányászokhoz.Șoșoacă szenátor szombaton látogatta meg a bányászokat, amit természetesen élőben közvetített is a Facebook oldalán. A szenátor több bányásszal is elbeszélgetett, egyiküket meg is ölelte."Teljesen be akarnak zárni, ne adjátok fel" - mondta a szenátor.Pénteken, az AUR társelnöke és, a párt Hunyad megyei képviselője látogatta meg a bányászokat. (...) Megígértük nekik (a bányászoknak - szerk.), hogy harcolni fogunk a jogaikért, és főleg azért, hogy legyen jövőjük ezeknek a románoknak" - idézi a társelnököt a párt közleménye.miniszterelnök és az energiaügyi miniszter is megígérte korábban, hogy néhány napon belül megkapják a fizetésüket. A Vajdahunyadi Energetikai Komplexumhoz tartozó lupényi bányászokat korábban többen is megpróbálták rávenni, hogy hagyjanak fel a tiltakozással., a Muntele ('Hegy') szakszervezet vezetője akkor közölte, hogy a bányászoknak nincsenek anyagi tartalékiak, és nehézséget okoz számukra, hogy február 26-ig kell várjanak a fizetésükre. A Vajdahunyadi Energetikai Komplexum a pénzügyi problémái miatt fizetésképtelen.