Meddig fogunk maszkot viselni Valeriu Gheorghiță szerint?

A Romániában jelen lévő mindhárom oltóanyag véd a betegség súlyos formáitól. A vakcinával járó maximális előnyöket viszont a beoltott személyek a második adag után 10-14 nappal kapják meg. A tanulmányok pedig azt mutatják, hogy a vakcinázás révén a tünetmentes fertőzések aránya is csökken, és implicit módon csökken az átvitel kockázata is - mondta Valeriu Gheorghiță, az országos vakcinázási kampány koordinátora.



A katonaorvos szerint csökken a koronavírusos fertőzöttek előfordulása, amelyet már az első szakaszban beoltott embereknél is megfigyeltek, de olyanoknál is, akiket szociális központokban, idősek otthonában vakcináztak. A dialízisben részesülő embereknél szintén jelentős csökkenés tapasztalható.Arra az újságírói kérdésre, hogy mennyi ideig kell maszkot viselnünk, Valeriu Gheorghiță azt mondta, hogy addig, amíg Románia eléri a kollektív immunizálás küszöbét, ha nem jelenik meg addig olyan koronavírus törzs, amely ellen az oltóanyag nem véd. Ugyanakkor emlékeztetett, hogy a jelenlegi vakcinák hatékonynak bizonyultak a brit törzs ellen, még akkor is, ha az fertőzőbb.Az orvos pénteken, a Digi24-nek azt is mondta, ha minden a terv szerint megy, az év végéig kijelenthetik, hogy ellenőrzésük alatt tartják a világjárványt. Ő arra számít, hogy Románia lakossága szeptemberig eléri a 70 százalékos oltási küszöböt."De szeretném megemlíteni, hogy a védőmaszkok helyes használatával elkerülünk sok más légúti fertőzést, nem csak a SARS-CoV-2 fertőzést" - tette hozzá Gheorghiță vasárnap este.