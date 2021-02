Hátfájással vittek kórházba egy 14 éves lányt - kiderült, hogy szülési fájdalmai vannak

A Buzău Megyei Kórház sürgősségi osztályán vasárnap reggel egy 14 éves lány jelentkezett, erős hátfájásra panaszkodva.



Az orvosok megvizsgálták a pácienst, és az ultrahangos vizsgálat során kiderült, hogy a lány terhes. nem volt idő azonban átutalni a szülészeti osztályra, ugyanis azonnal beindult a szülés, és pár óra leforgása alatt a kiskorú anya egészséges csecsemőnek adott életet. Az esetről az Adevărul napilap számolt be, megírva azt is, hogy ezt követően, az anyát és a gyereket is átutalták a buzău-i kórház szülészetére, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek.A kiskorú anyákról többszír írtunk a Transindexen , valamint arról is, hogy a szexuális nevelés hiánya az iskolákban mennyire befolyásolja a gyerekanyaságot. Románia első helyen áll Európában a gyerekanyák számát tekintve.