Funar arra kéri a nép ügyvédjét, hogy támadja meg a különleges nyugdíjak eltörlését

Gheorghe Funar Kolozsvár korábbi polgármestere, arra szólítja fel Renate Weber ombudsmant, hogy alkotmánybíróság elé vigye a parlementerek külön nyugdíjának eltörléséről szóló törvényt, amelyről a képviselők szerdán szavaztak. Funar 2004-2008 között volt szenátor, tehát ő is megkapta az egy mandátum után járó speciális pótlékot.



A volt polgármester szerint a hatalmon lévő koalíció, azaz a liberálisok és az USR-PLUS szövetség, a PSD-vel együtt úgy próbálták "átverni" a románokat, hogy azt állították, a román nép számára a legnagyobb gondot a volt parlamenti képviselők nyugdíja jelenti. Pedig ez mindössze 1,4 százalékát teszi ki az összes külön nyugdíjnak, szemben azzal a megmaradt 98,6 százalékkal, amellyel szerinte kezdeniük kellett volna honatyáknak a speciális nyugdíjak eltörlését.Emlékeztetett, a román alkotmány 16.cikkének (1) bekezdése szerint minden állampolgár egyenlő a törvény és a hatóságok előtt, kiváltságok és megkülönböztetés nélkül. Ezért elvárja, hogy a nép ügyvédje intézkedjen és fellebbezzen az alkotmánybíróságon.A parlamenti képviselők közötti egyenlőtlenség szerinte Bukarest és Brüsszel között is megtalálható, mert amíg a fővárosi képviselőktől most megvonják a juttatást, addig az Európai Parlamentben tevékenykedők továbbra is részesülnek speciális nyugdíjban.Funar úgy látja, nem normális, hogy egyes parlamenti képviselők, akik a román nép érdekeit képviselik, hátrányos megkülönböztetésben részesülnek akár párton belül is.