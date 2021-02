Hétfőtől online folytatja a második félévét a BBTE

Hétfőn kezdődik az egyetemi oktatás második féléve. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem legtöbb kara online formában folytatja a tanítást a második félévben is. Viszont vannak olyan szakterületek is, amelyeken a tanítás hibrid vagy klasszikus módon zajlik – jelentette ki Daniel David, a BBTE rektora az Edupedu.ro-nak.



A rektor ehhez azt is hozzátette, hogy ezeken a forgatókönyveken akár egyik hétről a másikra változtathatnak, attól függően, hogy a járványügyi feltételek hogyan alakulnak.Ami a BBTE 22 karának hallgatói bentlakását illeti, Daniel David úgy látja, hogy továbbra is a kapacitás 35-40 százalékával kell működniük, különben nem tudnák biztosítani a biztonsági feltételeket.A rektor azt is elmondta, hogy az első dolog, amit a nyár óta egyetemi szinten tettek, az volt, hogy szociális ösztöndíjat biztosítsanak minden támogatható pályázónak, ami a korábbi években nem történt meg elegendő forrás hiánya miatt. Ugyanakkor az egyetem tablettokkal és laptopokkal is támogatta azokat a diákokat, akik ennek szükségét érezték és jogosultak voltak rá.