Nem vágatja ki a kolozsvári önkormányzat a Farkas utcai hársfákat, pont ellenkezőleg

A napokban megjelent hírrel ellentétben a Kolozsvár Polgármesteri Hivatalnak nem áll szándékában kivágni a Farkas utcai hársfákat.



Forrás: kolozsvári önkormányzat

Egy nevét nem vállaló kolozsvári lakos arra figyelmeztetett a Cluj24-en, hogy a Farkas (Mihail Kogălniceanu) utca sétáló utcává való átalakítása miatt ki fogják vágni az ott található hársfákat. Mint írta, a sétáló utca ötlete kiváló, csak azt nem mondta a polgármester, hogy az utcában található összes hársot kivágják és fehér juharfával helyettesítik, amit meg kell állítani még a munkálatok előtt.megkeresésére az önkormányzat cáfolta azt a felvetést, hogy a fákat kivágnák a Farkas utcában. Mint megtudtuk, pont az ellenkezőjét tervezi a hivatal, a fák ritkítása helyett bővíteni szeretnék a zöldövezetet a helyszínen, ezért a hársak mellett más fákat is ültetni fognak.A városháza ennek alátámasztása érdekében egy látványtervet is mellékelt, amelyet hírünkben is megosztottunk.