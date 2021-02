Feljelentést tett a sepsiszentgyörgyi városháza a Szakszervezetek Művelődési Házának ügyében

Több hivatalos lépést és bejelentést követően Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala feljelentést tett a Szakszervezetek Művelődési Házának ügyében, hiszen az érintett épület nemcsak elhanyagolt állapotban van, de problémákat is okoz a lakók biztonságát és egészségét illetően - írja a városháza egy közleményben.



A város központjában található Szakszervezetek Művelődési Háza nem képezi Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának tulajdonát, ellenben az önkormányzat felelőssége, hogy a város területén ne legyenek olyan súlyosbodó problémák, amelyek rongáláshoz vezetnek és kellemetlenséget okoznak a lakóknak."Figyelembe véve, hogy a Szakszervezeti Művelődési Házak Országos Szövetsége magának követeli a Sepsiszentgyörgy központjában található ingatlan tulajdonjogát, valamint azt, hogy az épület leromlott állapotban található és illegális cselekmények, kihágások helyszínéül szolgál, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata kénytelen volt egy bűnvádi eljárás indítását kezdeményezni.A helyi hatóságok úgy gondolják, hogy a tulajdonosok felelőssége, hogy gondoskodjanak a Szakszervezetek Művelődési Házának épületéről, és elkerüljék azokat a problémákat, amelyek a hosszú éveken át tartó elhagyásából adódhatnak"- írják. Szerkesztőségünk információ szerint az épületbe éve óta járnak be ismeretlenek, akik megrongálták az épületet, illetve eltulajdonítottak belőle építkezésre szolgáló anyagokat."Sepsiszentgyörgy Önkormányzata többször is felkérte az Országos Rendőrséget, hogy járőrözzenek a környéken az esetleges illegális cselekmények megelőzése érdekében. Figyelembe véve azt is, hogy a Helyi Rendőrség közel egy éve az Országos Rendőrség, és nem az önkormányzat alárendeltségéhez tartozik, a hatóságoknak nincs más eszközük a közrend és a béke fenntartásának biztosítására a Szakszervezetek Művelődési Házának épülete körül"- írja a közlemény.A város évek óta át szeretné venni a Szakszervezetek Művelődési Házának tulajdonjogát, és visszahelyezni azt a város kulturális körforgásába, ehhez azonban egy központi szinten hozott döntésre van szükség, ami a volt kommunista szakszervezet örökségét illeti. (közlemény)