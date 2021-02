2020-ban történelmi mélypontra csökkent a születések száma Romániában

2020-ban Románia elérte történetének legalacsonyabb születési arányát.



Amíg a születési arány aggasztóan alacsony volt az előző évben, addig a halálozási adatok relatív növekedésben vannak, különösen az új koronavírus megjelenésével és terjedésével összefüggésben – írja a Román Televízió.A szakemberek ennek apropóján felhívták a figyelmet a születési arány folyamatos csökkenésére, amelynek okai között 2020-ban kiemelt szerepet játszott a karrier, amely miatt a párok a gyerekvállalást későbbre halasztják, avagy nem vállalnak gyereket. Valamint a világjárvány által okozott bizonytalanság, amely már csak a gazdasági helyzet okán is megnehezíthette a gyerekvállalást.Az Országos Statisztikai Intézet szerint tavaly hazánkban 161 320 gyermek született, ami azt jelenti, hogy már csak 2019-hez képest is egy kisebb város lakosságának felel meg az a szám, amellyel kevesebb a gyerekek születésének aránya, ugyanis kb. 41 000-rel több született abban az évben: 203 109 gyerek jött a világra 2019-ben.A statisztikai intézet szakembereinek becslései szerint, a születési arány növelésére irányuló intézkedések hiányában a következő 40 évben Románia azt kockáztatja, hogy lakosságának száma 13 millióra csökken.A 2020. évi nyári időszak utolsó két hónapjában 2019 azonos periódusához viszonyítva egyértelmű halálozási többlet volt megfigyelhető Erdélyben. Július–augusztusban a 16 erdélyi megyében összesen 14 319 halálesetet regisztráltak. Ez a 2019-hez képest 1256 fős, mintegy 10%-os növekedés már nem tekinthető véletlenszerű ingadozásnak; úgy tűnik, a koronavírus-járvány közvetlen és közvetett hatásai már megjelentek az összhalálozási statisztikákban is. Székelyföldön és Közép-Erdélyben a vizsgált hónapokban (egyelőre) átlag alatti volt a halálozási többlet, mintegy 5%-os a tavalyi év azonos periódusához képest – írta az Eurostat.Az Erdélystat által készített összesítés szerint a vizsgált két hónapban kis mértékben, 1,5%-kal nőtt a születések száma az előző év azonos időszakához képest. 12 323 gyermek jött Erdélyben a világra, ami 182 fővel több az előző évinél.Később hozzátették, hogy amíg ebben az időszakban az élveszületések számát még érdemben nem befolyásolhatta a pandémia, hiszen ezen gyermekek még a járvány kitörése előtt fogantak, addig a járvány már hathatott a halálozási és a házassági adatokra. Az előzetes statisztikák szerint Erdélyben a nyár utolsó két hónapjában az előző évhez képest 9,6%-kal megugrott a halálozások száma Erdélyben. 2020 júliusa és augusztusa között 14 319 halálesetet regisztráltak, 1256-tal többet, mint 2019 azonos periódusában. Természetesen a halálozási többlet nem feleltethető meg a koronavírusban elhunytak számának, azonban a halálozási többlet már van akkora arányú, amely nem tekinthető véletlenszerű ingadozásnak sem, azaz nagy valószínűséggel közvetlen (Covid-halálozás) vagy közvetett (pl. az egészségügyi ellátás igénybevételének megnehezülésére visszavezethető egyéb halálozás) összefüggésben van a járvánnyal és következményeivel. (TVR/erdelystat)