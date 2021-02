Mihai Goţiu: a volt törvényhozók vissza akarják szerezni különnyugdíjaikat

Mihai Goţiu exszenátor azt állítja, hogy az egykori törvényhozók egy része "nem adja fel", és "vissza akarja szerezni különnyugdíját", miután a közelmúltban a parlament megszavazta azok megszüntetését.



"FOȘTII PARLAMENTARI" NU RENUNȚĂ. Cum vor să-și "recâștige" PENSIILE SPECIALE. Ce i-au cerut Avocatului Poporului (și... 2021. február 21., vasárnap

Goţiu ugyanis kapott egy petíciót a volt törvényhozók szövetségétől, amelyben az aláírók azt kérik a nép ügyvédjétől, hogy fellebbezze meg az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amellyel a parlamenti képviselők különleges nyugdíját hatályon kívül helyezték.A volt szenátor egészen addig nem is tudott a szövetségről, amíg annak tagjai most arra kérték őt, hogy ő is írja alá a petíciót. A tagok ugyanis pártoktól függetlenül együttműködnek egymással bizonyos kérdésekben, és megpróbálják Goţiu szerint kívülről befolyásolni a politikai döntéseket a "szellemszövetség" segítségével, amely 2009-ben alakult.A volt szenátor által közzétett petíció szerint a szövetség azt állítja, hogy "diszkriminatív" az, ahogy a törvényt alkalmazzák, mert például a bírák, különnyugdíjat kapnak, és a törvényhozók, akik "létrehozzák a törvényt", nem kapnak speciális nyugdíjat.Ami egyébként a hétfői hírünkben említett narratívára hajaz, amelyetis szajkózott, aki szintén a nép ügyvédjét szerette volna ezzel meggyőzni, hogy megtámadja a speciális nyugdíjak eltörlését.