Temes, Fehér és Kolozs megye megelégelte, hogy azért szívjanak, mert rendesen tesztelnek

Romániában köztudott, hogy a tesztelés nem mindenhol mutat valós fertőzési arányt, ugyanis egyesek köszönik szépen, csak annyi koronavírusos tesztet végeznek el, amivel még a szigorúbb forgatókönyvekhez tartozó korlátozásokat megússzák.



Először Temesvár, Kolozsvár és Gyulafehérvár polgármestere fakadt ki ezért a nyilvánosság előtt, mondván, szemben más városok és megyék önkormányzataival ők próbálnak megfelelő mennyiségű tesztet végezni, mi jár ezért? A kereskedelmi egységeket és kulturális intézményeket fenyegető lockdown, amit a lakosság sem igazán szívlel. Temes például az egyetlen megye, ami piros forgatókönyv alatt alatt áll, de Kolozsváron se rózsásabb a helyzet. Zárva vannak az éttermek és kávézók belső terei, a kulturális intézmények, illetve a legtöbb diák kénytelen online részt venni az iskolai, egyetemi oktatásban.Temes, Fehér és Kolozs megye önkormányzata ezért úgy döntött, hogy fellázad a megyei fertőzési arány kiszámításának módja ellen, mert szerintük nincs az rendben, hogy azok húzzák a rövidebbet, akik helyesen járnak el és tesztelnek, amennyit lehet.A nyugati megyék elöljárói most közös erővel kérik az Országos Vészhelyzeti Bizottságtól (és egyben a kormánytól), hogy vegye figyelembe hány tesztet végeztek a településeken és régiókban, ahhoz kösse a zöld, sárga vagy piros forgatókönyv korlátozásait.Temes Megye Tanácselnöke elmondta, hogy az utóbbi időben ellenezte a Temesi települések karanténját, figyelembe véve, hogy ezeknek az intézkedéseknek a hatékonysága korlátozott és nem veszi figyelembe a teljes képet. Állítása szerint ugyanis Temes megyében kétszer annyit tesztelnek, mint Bukarestben, sőt Kolozsváron is, 10-szer többet, mint más megyékben."Ez azt is jelenti, hogy a lakosságot egyre inkább irritálják a korlátozó intézkedések, valamint a megyei települések karanténjai, és ez nem segít a probléma megoldásában" - mondta Nica kedden a-nek. Hozzátette, a vészhelyzeti bizottságnak újra kell gondolnia, hogyan kell kiszámítani azt az indexet, amely alapján a fertőzés mértékét megyei szinten állapítják meg, hogy figyelembe vegyék a tesztelési kapacitást is.

Nemcsak a korlátozások miatt, hanem az oltóanyag hiányáért is bosszankodnak

Ugyanakkor a tanácselnök elégedetlen a megyének adott vakcinák számával is. "Nem azt mondom, hogy minden vakcinát Temes megyébe és a nyugati régióba kellene küldeniük, hanem azt, hogy többet kellene küldjenek, mert az tűnik normálisnak, hogy azt jutalmazzák, akik végzik munkájukat" - magyarázta Alin Nica.