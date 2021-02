15 tüntetést hirdettek meg a rendőrök Bukarestben, mert juttatásaik nem arányosak elvégzett munkájukkal

Nincsenek összhangban a bérezések és az egyéb jogosultságok a nehéz munkakörülményekkel, ráadásul most többféle juttatásról le kell mondaniuk - ezért tüntetnek a rendőrök Bukarestben, s mivel a veszélyhelyzetben érvényes szabályok miatt egy tüntetésen legfeljebb 100 személy vehet részt, egyből 15 eseményt szerveztek.



Mint korábban írtuk, a rendőrség tüntetéshullámát az Europol szakszervezet jelentette be tavaly szilveszter napján , amikor azt is megígérték, hogy 2021-ben a tüntetéseket januárban is fogják folytatni – és folytatták is A mostani tüntetéssorozatot a legnagyobb romániai rendőrségi szakszervezeteket tömörítő szövetség, a FSNPPC szervezte: a közleményük szerint vasárnap Temesváron és Krassószörényváron tüntettek, hétfőn Krajovában, Szlatinán és Piteștien, kedden pedig Bukarestben protestálnak. S hogy a járványügyi szabályokat betarthassák, mindjárt 15 esemény keretében.A közlemény szerint a rendőrségi szakszervezetek továbbra is fenntartják korábban bejelentett követeléseiket, elutasítják a közalkalmazotti bérek befagyasztását és az üdülési utalványok kiutalásának felfüggesztését. Ezen túl azért is tüntetnek mert nem tartják elfogadhatónak, hogy a rendőrség különleges egységei megkülönböztetett kockázati bérpótlékokban részesülnek, mert az élelmiszerellátmányra kapott havi támogatást nem a reális piaci árakhoz mérten kapják. Követelik a belügyi alkalmazottak egységes munkacsoportokba való besorolását a mostani diszkriminatív helyett, illetve egészségügyi kockázati pótlék kiutalását, mert 2020. március 16-tól különlegesen veszélyesnek minősülő körülmények között dolgoznak a járvány miatt.A keddi bukaresti tüntetéssorozatot a szakszervezek szövetsége egy jelképes büntetés kiállításával kezdte, amelyetminiszterelnöknek nevére ki, három törvény és egy kormányrendelet miatt, és a bírsághoz annyit írtak, hogy „a kormányt, határozatlan ideig”:A fővárosi csendőrség ismertette: a hatályban lévő járványügyi szabályok és korlátozások értelmében egy tüntetésen legfeljebb 100 személy vehet részt, továbbá felhívták a figyelmet a maszkviselésre, a kézmosás fontosságára, és arra is, hogy tartsák be a tüntetők az egymástól való egy méteres fizikai távolságot – számolt be az evz.ro portál. A csendőrség arra is kérte a tüntetéseken résztvevőket, hogy viselkedjenek civilizáltan, tartsák be a csendőrség utasításait, kerüljenek mindenféle konfliktust, és ha rendellenes magatartást észlelnek, akkor azonnal értesítsék a legközelebbi csendőrségi járőröket. (.)