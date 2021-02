Kétszáz koporsó lebeg a Földközi-tengeren, miután egy temető belecsúszott a vízbe

Rémisztő jelenetnek voltak szemtanúi az olaszországi Genova város közelében található Camogli lakói.



Frana a #Camogli in Liguria. Crolla la scogliera su cui sorgeva il cimitero del borgo marinaro. Duecento bare finiscono in mare. In un video l'istante del disastro. pic.twitter.com/k2hmVKaPnw — Tg1 (@Tg1Rai) February 22, 2021

A turisztikai üdülőhely temetője ugyanis a part menti sziklás részén épült fel, ahonnan egykor lélegzetelállító kilátás tárult a Földközi-tengerre. Hétfői óta azonban a temető egy része hiányzik, mert egy földcsuszamlást követően a sziklán épült kápolnák belezuhantak a tengerbe.Így aztán körülbelül 200 koporsó és urna hánykolódik azóta is a tengeren.A képeken egyébként úgy tűnik, hogy a szikla körülbelül 50 méter magasról zuhanhatott a tengerbe, magával rántva több tömbház nagyságú kriptát is.A hatóságok megpróbálják a lehető legtöbb koporsót visszaszerezni, viszont a mentési folyamat csak lassan megy. Hétfő délután mintegy 10 koporsót tudtak kimenteni a tengerből. A mentést ugyanis akadályozza, hogy a koporsók a törmelék alá is bekerültek. Az eltemettek rokonai így arra várnak, hogy megtudják, hogy szeretteik maradványai megmenthetőek-e, vagy a tengerfenéken maradnak.A többi koporsó mentésére az elkövetkezendő napokban kerül sor, ami után visszahelyezik őket a temetőbe, remélve, hogy most már tényleg végső nyughelyük lesz.Kedden geológusok tanulmányozzák majd a területet drónok segítségével, hogy megállapítsák a sziklát ért erózió mértékét, veszélyességi fokát. A területet már egy ideje megfigyelés alatt tartják a folyamatos viharok miatt, a most lesodródott részt pedig már napok óta elkerítették, mert furcsa hangokat hallottak – írja az ANSA.