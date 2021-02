Felmérés készült a romániai egyetemeken jelenlévő szexuális zaklatásról

Szexuális célzatú viccek, illetlen megjegyzések, olyan megszólítások, mint a "baba" vagy "cunci" („păsărică”) a leggyakrabban szereplő esetek a szexuális zaklatások közül, amelyekkel az egyetemisták szembesültek az egyes állami és magánegyetemeken - derül ki a FILIA központ által (tavaly év végén) készített felmérés eredményeiből. Az online kérdőívre válaszolók közel harmada állította azt, hogy valamilyen formában szexuálisan zaklatták az egyetemen - számolt be a Liberatea.



A női jogvédő szervezet felmérésén összesen 386 jelenlegi vagy végzett egyetemista vett részt, több mint 10 különböző oktatási intézményből.

A legtöbb válaszoló 20 és 29 év közötti nő volt