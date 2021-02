Gheorghiță szerint a lakosság felét beoltják nyárig, szeptemberre pedig meglesz a nyájimmunitás

Az oltási kampány koordinátora meredek kijelentései alapján Románia lakossága már szeptemberre elérheti a nyájimmunitás alsó küszöbének számító 60-70 százalékos beoltottsági arányt.



Ehhez szerinte arra van szükség, hogy a jelenlegi oltási számokat tartani tudják és június-júliusig beoltsák a lakosság 50 százalékát, azaz ne csak vakcinájuk legyen, hanem a lakosság is megfelelő számban vegyen részt az oltásban.Mint mondta, a tervezetthez képest az oltási központok 30 százaléka működik, amit a kampány harmadik szakaszának számító teljes lakosság beoltásáig, azaz áprilisig növelni fognak.Jelenlegi terveik szerint április közepe után legalább 100 000 embert tudnak majd naponta beoltani (körülbelül 50 000 embert az első és a második adag beoltásával).„Így szeptemberre elérhetjük azt a legalább 60-70 százalékos nyájimmunitási küszöböt, amely kb. 10 millió ember beoltását jelenti. Ehhez 50 százalékig kell eljutnunk ez év június-júliusában, ami attól függ, hogy az emberek milyen mértékben hajlandók az oltásra. Az előzetes adatok azt mutatják, hogy elegendő adagunk lesz ahhoz, hogy a lehető legtöbb ember beoltását biztosítsuk" - mondta Gheorghiță.Az oltási kampány koordinátorát arról is kérdezték mi lesz azokkal a településekkel, ahol nincs oltási központ, erre azt válaszolta, hogy a hatóságok mobil csapatok szervezésén dolgoznak, amelyek március közepe után elérhetők lesznek.Hozzátette, hogy elemzik azt a lehetőséget is, hogy az oltásokat prioritásként rendeljék el azoknak a helységeknek, amelyek nagyszámú COVID-19 esetet rögzítenek. ( revista22