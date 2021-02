Jövőre tartják meg az igazi népszámlálást, de idén márciusban lepróbálják a menetét A-tól Z-ig

10-11 évenként tartanak népszámlálást Romániában, a forradalom óta három volt: 1992-ben, 2002-ben és 2011-ben. Idén nem lesz, de jövőre már igen, és márciusban ötvenezer lakos bevonásával tartanak próbanépszámlálást. Mindez a jövő évi hivatalos népszámlálás előkészítéseként fontos – közölte a hírt az országos statisztikai hivatal. Ez a próba arra jó, hogy kiszűrjék az esetleges bakikat, hibákat, gördülékenyebbé tegyék a rendszert. Ráadásul két újdonságra is lehet számítani: az egyik az önkitöltő módszer, a másik pedig az anyanyelvű kérdőívek bevezetése.



Az INS által kiválasztott háztartásokban élőknek március 10–16. között a romániai népszámlálások történetében első alkalommal lesz lehetőségük arra, hogy adataikat önállóan töltsék ki az internetes kérdőíven. Az önkitöltő módszer előnyei közé tartozik, hogy csökkenti a fertőzésveszélyt, hogy akkor szakít rá időt az ember, amikor a programjának megfelel, illetve többször is ellenőrizheti, hogy az általa bejegyzett adatok helyesek-e, hiszen arról már számtalan visszajelzés jött az elmúlt népszámlások alkalmával, hogy a számlálóbiztosok hibásan rögzítették a bediktált adatokat.Azokat, akik mégsem ezt a módszert választanák, kérhetik a klasszikus variánst, és őket március 22–31. között fogják személyesen felkeresni a biztosok.A közlemény leszögezi, hogy a népszámláláskor is szigorúan be fogják tartani az adatvédelemre vonatkozó szabályokat és a statisztikai célból begyűjtött, a feldolgozás során névtelenné tett személyes adatok nem fognak kiszivárogni vagy nyilvánosságra kerülni. A hivatal ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás megtagadása kihágásnak minősül, ami 1000-től 5000 lejig terjedő bírsággal sújtható.Az RMDSZ javaslatai alapján a tavaly ősszel véglegesített népszámlálási törvénybe bekerült, hogy az útmutatókat és kérdőíveket a kisebbségek nyelvén is elérhetővé teszik. Ez egyrészt amiatt fontos, hogy a válaszadók jobban megértsék a kérdéseket, másrészt egyfajta bátorítást is jelenthet olyan értelemben, hogy az önkitöltés módszerét választó polgárok őszintébben fognak válaszolni az etnikai hovatartozással kapcsolatos kérdésekre.Romániában a népszámláláson megállapított lakosságaránytól függ, hogy egy adott településen joga van-e valamely nemzeti kisebbségnek az anyanyelvű tájékoztatásra, feliratozásra, joga van-e anyanyelvét használni a hivatalokban. A jelenlegi jogszabályok szerint a nyelvi jogok húsz százalékos lakosságarány felett illeti meg a nemzeti kisebbségeket. Az INS honlapján egyelőre csak román és angol nyelven lehet elérni a romániai próbacenzus regisztrációs oldalát.