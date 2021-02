Rovarirtó szer kergette ki lakásaikból egy temesvári tömbház lakóit

58 felnőttet és 12 gyermeket kellett kilakoltatni kedd este egy temesvári tízemeletes társasházból egy csípős és kitartó szag miatt, amely a tömbház pincéjéből és földszintjéről mindenhova beszivárgott. A helyszínre érő tűzoltók megállapították, hogy a szag az épületnek abban a részében található cukrászdából származik, ahol rovarirtást végeztek. A cukrászdai ügyintéző nyilatkozatai szerint a műveletet egy erre szakosodott cég hajtotta végre a CY10 rovarölő szerrel.



Az esetről az Europa Libera portál számolt be , leírva azt is, hogy a helyszínre érő rohammentősök szerint senki nem szenvedett semmiféle egészségkárosodást, ennek ellenére a lakókat arra kérték, hogy ideiglenesen a rokonoknál, ismerősöknél helyezkedjenek el az éjszakára, mert a teljes lakóházat átvizsgálják. Az egészségügyi felügyelőség is vizsgálatot rendelt el,polgármester pedig szigorú ellenőrzést kért az ügyben. Szerda reggel a lakók minden kockázat nélkül hazatérhettek, miután a levegő toxicitását mérő műszerek azt jelezték, hogy veszélymentes a zóna, úgy a lépcsőházban, mint a lakásokban.A CY10 rovarirtó egyébként a hivatalos leírás szerint koncentrált széles spektrumú szer, amelynek hosszan tartó pusztító hatása van.Mint ismert, 2019 novemberében egy anya és két gyermek halt meg , huszonketten pedig kórházba kerültek, miután a tömbházban korábban kártevőirtást végeztek Temesváron.Emlékezetes a bukaresti 133-as számú iskolának is az esete , ahol szintén a rovarirtószer nem megfelelő használata miatt lettek rosszul a gyerekek, és 24 kórházba is kerültek 2020 januárjában. Az akkori vizsgálatok során a fertőtlenítést végző céget találták hibásnak, az iskola felbontotta a szerződést, és a gondatlanság miatt a cég bírságot fizetett.