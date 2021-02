Összenő, ami összetartozik, Trump után Șoșoacăt is letiltotta a Facebook

Donald Trump után újabb botrányhős bejegyzéseit kell nélkülöznie a nagyérdemű közönségnek.



A Facebook ugyanis ideiglenesen, 30 napra letiltottaposztolási jogát, mert az AUR színeiben parlamentbe jutó szenátor beszólt az őt kommentáló felhasználónak.Șoșoacă valamiért nagyon megsértődhetett követőjére, mert azt mondta neki, hogy "

olyan hülye feje van, hogy még a saját pulykái is kinevetik

". Úgy tűnik, a Facebook szerint a szenátor ezzel túllőtt a célon, mert egy feljelentést követően letiltotta ȘoșoacătȘoșoacă szenátort fegyelmezetlenség miatt zárták ki az AUR frakciójából február 10-én. Állítólag azért, mert a politikus részt vett egy olyan rendezvényen, amelyen nem tartották be a járványügyi előírásokat (a résztvevők átkarolták egymást, és egyszerre énekeltek egy mikrofont használva).A helyzetet az is súlyosbította ugyanakkor, hogy a korlátozásokra fittyet hányó szenátor, az egészségügyi korlátozásokért felelősnak is üzent. Arra kérte a mintegy 15-20 fős bulizós csapatát, hogy énekeljenek valami szívből jövő román nótát , amit Arafatnak dedikált. Șoșoacă barátai a „Noi suntem români”; kezdetű nótát kezdték el énekelni, amelynek első két sora összefoglalva magyarul annyit tesz, „mi románok vagyunk itt kezdettől fogva e föld urai”. Nem kell filológiai doktori diplomával rendelkezni ahhoz, hogy megfejtsük Șoșoacă Arafatnak címzett üzenetét, amelyben a járványintézkedések ellenzése és a román extrémnacionalizmus idegengyűlölete fonódik össze.(stiripesurse/hírszerk.)