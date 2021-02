Rareș Bogdan kitámadta az USR-t, mert nem szavaztak meg 1 millió eurót az Athos-hegyi ortodox kolostornak

A képviselőház 960 000 euró támogatást szavazott meg döntő házként a görögországi Athos-hegyen található kolostor részére. A képviselők közül 258-an igennel, 31 nemmel szavaztak, 19 tartózkodtak, egy képviselő pedig nem szavazott. Rareș Bogdan nekiment az USR-PLUS-nak, mert az RMDSZ-el ellentétben, a másik kormánypárt törvényhozói nem akartak 1 millió eurót „pazarolni” egy görögországi autonóm köztársaság román kolostorára.



Románia eddig évi 450 ezer euróval támogatta a határon túli ortodox egyházi létesítményt, 2020-ban a liberális kormány duplázta meg az összeget, idén pedig eleve a 960 ezer eurónyi támogatás elfogadását kérték a parlamenttől.

A PNL alelnöke szerint az USR-PLUS tagjai semmit sem tudnak a hagyományokról és a történelemről, hisz szerdán közülük 31-en,miniszterelnök-helyettes ésközlekedési miniszterrel egyetértésben az Athos-hegyen található kolostor finanszírozása ellen szavaztak.Rareș Bogdan szerint a kolostor támogatása elsősorban a történelemről szól. Ha pedig ezt az USR-PLUS törvényhozói nem tudják, akkor el kellene olvasniuk pár történelemkönyvet. „Azok, akik ma az Athos-hegy kulturális, szellemi és történelmi jelentűségű települése ellen szavaztak, vajon milyen oktatást kaptak szüleiktől és nagyszüleiktől? Úgy tűnik, hogy vagy tudatlanok, és vagy semmibe veszik a hagyományokat és történelmünket. Szerintük el kell felejtenünk, hogy kik vagyunk, honnan származunk...” – írta pátosszal telve a politikus Facebook-oldalán.USR-PLUS-os képviselő visszavágott, és populista pénzpazarlásnak nevezte a kolostor finanszírozását. Szerinte ugyanis Románia jelenleg nehéz pénzügyi helyzetben van, a kolostor enélkül a támogatás nélkül is jól finanszírozott. Hisz 25 szerzetesről van szó, akik sok adományt kapnak a magánszférából, így nem szenvednek hiányt. A támogatók között említette példáult is, aki a múltban lenyűgöző összegeket adományozott. Ő azért szavazott a finanszírozás ellen, mert szerinte most mások a prioritások.Úgy tűnik az RMDSZ képviselői másként értékelték ezt a helyzetet, mint az USR-PLUS tagjai, hisz az RMDSZ képviselői közül egyedülésérezték úgy, hogy a román kolostor finanszírozása nem szívügyük a világjárvány alatt, ők tartózkodtak.A görögországi Athos-hegy egyébként a romániai szavazópolgárok felének jelenthet spirituális kiteljesedést vagy legalább turisztikai látványosságot, hisz a nők be se tehetik a lábukat az autonóm ortodox köztársaság területére.