Ambrus Izabellát jelöli alprefektusnak a Brassó megyei RMDSZ

Ambrus Izabellát jelöli a Brassó megyei alprefektusi tisztségre RMDSZ. Erről döntött csütörtöki ülésén a szervezet Megyei Állandó Tanácsa.



Az RMDSZ Brassó megyei szervezetének tájékoztatása szerint a jogász végzettségű Ambrus Izabella több mint 10 éves ügyvédi tevékenysége után 2016 júniusa és decembere között Brassó Megye Tanácsának alelnöke is volt, majd 2016-2020 között parlamenti képviselőként dolgozott . Jelenleg a megyei szervezet jogi alelnöki tisztségét tölti be."Az RMDSZ életében közel húsz éve tevékenykedik, amely részeként sikeresen működteti a mai napig az ingyenes jogi tanácsadást is. Kinevezése után is a brassói magyarság érdekeit fogja képviselni, a közösség szolgálatában fog tevékenykedni" - írják a Facebookon.