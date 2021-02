Jogerős: nem kell eltávolítani a kétnyelvű feliratot Brassó és Kovászna megye határából

A Bukaresti Táblabíróság jogerős ítélete értelmében Brassó megye önkormányzatának nem kell eltávolítania a kétnyelvű feliratot a megye Székelyföld felőli határából - közölte csütörtökön közösségi oldalán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Brassó megyei szervezete.



A Brassó megyei önkormányzat évekkel ezelőtt magyar feliratokat is kihelyezett a Brassó és Kovászna megye határán épített megyekapura. Az önkormányzat a Brassóból Székelyföld felé utazóknak magyarul is jó utat kívánt, a Székelyföldről Brassó megyébe érkezőknek pedig magyarul is feltüntette a megye nevét. Ezt támadta meg 2018-ban a bíróságon a székelyföldi románok jogvédelmére alakult, de valójában a magyar szimbólumok és feliratok eltüntetéséért harcoló Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC). Az egyesület arra hivatkozott, hogy a törvény csupán azokban a közigazgatási egységekben engedi meg a többnyelvű feliratozást, ahol egy kisebbség aránya meghaladja a húsz százalékot, Brassó megye pedig nem tartozik ezek közé.A decemberben parlamenti képviselővé választott Dan Tanasă egyesülete első fokon meg is nyerte a pert, és 2020 márciusában a Bukaresti Törvényszék arra kötelezte Brassó megyét, hogy távolítsa el a megyekapuról a magyar feliratokat.A fellebbezéskor a kolozsvári AGFI emberi jogi szervezet is belépett a perbe. A Bukaresti Táblabíróság a szerdai jogerős határozatában semmissé nyilvánította az elsőfokú ítéletet. A bírák úgy találták, hogy az Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) nem perképes az ügyben.Ambrus Izabella korábbi parlamenti képviselő, aki ügyvédként képviselte a Brassó Megyei Tanácsot az ügyben az eset kapcsán úgy nyilatkozott, hogy bár a közigazgatási törvény nem kötelezte a megyei tanácsot a többnyelvű tábla kihelyezésére, ezt mégis elérte az RMDSZ a megyei jó együttműködése révén a Nemzeti Liberális Párttal. „Ez a tábla zavarta a szemét Dan Tanasă-nak, aki egyesülete révén kezdeményezte az eltávolítást. Február 24-én a bíróság döntése azonban elutasította ezt a keresetet, és így fontos pert nyert a Brassó megyei magyar közösség” – idézi az RMDSZ közleménye Ambrus Izabella.A brassói magyar feliratok ügye immár a második olyan ügy, amelyikben a bíróság úgy találta, hogy az ADEC-nek nincsen aktív perbéli legitimációja. Egy korábbi jogerős ítéletben - melynek az indoklását is közzétette a Bukaresti Táblabíróság - arra hivatkozva állapította meg az ADEC perképességének a hiányát, hogy a szervezet a román nemzetiségűek jogaiért harcol, a magyar feliratok pedig nem a román nemzetiségűeknek szólnak. A táblabíróság akkori ítéletében az szerepelt, hogy a magyar feliratok kifogásolása nem szolgálja az egyesület céljainak a megvalósulását. (mti/hírszerk.)