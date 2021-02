Péntektől az új szabályok szerint számítják ki a fertőzöttségi mutatót

Péntektől kezdődően a koronavírus-fertőzésekkel kapcsolatos mutatót "az új szabályok szerint" számítják ki, azaz a gócokat is figyelembe veszik, jelentette ki csütörtökön Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter.



A mintegy két héttel ezelőtt kiadott kormányrendelet értelmében csütörtök az utolsó nap, amikor a mutatók kiszámításánál a gócpontokat nem vették számításba, és péntektől kezdődően az új, egyébként a nemzetközi szabványoknak megfelelő szabályok szerint számolják az adatokat, mutatott rá Voiculescu a parlamentben. Hozzátette, hogy minden ország így jár el.A héten elején Temes, Fehér és Kolozs megye önkormányzata is kérte, hogy más módszer szerint számolják a mutatót, mert szerintük egyesek csak annyi koronavírusos tesztet végeznek el, amivel a szigorúbb forgatókönyvekhez tartozó korlátozásokat megússzák, és az nincs rendben, hogy azok húzzák a rövidebbet, akik helyesen járnak el, és annyit tesztelnek, amennyit tudnak.Az említett három megye azt kérte az Országos Vészhelyzeti Bizottságtól és a kormánytól, hogy vegye azt is figyelembe hány tesztet végeztek a településeken és régiókban, és aszerint vezesse be sárga vagy piros forgatókönyv korlátozásait. Egyelőre úgy néz ki, hogy a minisztérium nem vette figyelembe a kérésüket, de így is lehet, hogy változik a megyékre, illetve településekre milyen forgatókönyv érvényes.fotó: WikimediaImages