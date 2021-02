Nem változtat keresztelési szokásain az ortodox egyház a suceavai horrorkeresztelő után

Megtartotta nagygyűlését a Román Ortodox Egyház (BOR), ahol a legfontosabb kérdés az volt, hogy a suceavai horrorkeresztelő után, amikor egy hat hetes csecsemő belehalt a pap háromszori vízbemerítésébe, az egyháznak kell-e változtatnia a szertartáson.



A változtatásra többen is kérték az ortodox egyházat, a Declic Közösség tagjai például a csecsemők keresztelési szertartásának módosítását követelő petíciót nyújtottak át az egyház vezetőségének. Ők azt szerették volna elérni, hogy a kereszteléskor a csecsemő fejét ne kelljen alámeríteni a vízbe, csak pár cseppet öntsenek a fejére a keresztvízből.Az ortodox egyház viszont a közvélemény nyomására és az éles sajtóvisszhangot követően sem kíván változtatni a keresztelés szertartásán. A nagygyűlés a módosítás hiányát azzal indokolta, hogy az ortodox egyháznak "törvényi kötelezettsége", hogy közösségben és dogmatikus (doktrinális), liturgikus (szentségi) és kanonikus (fegyelmi) egységben maradjon az egyetemes ortodox egyházzal. Ezért szerintük nem módosítható a tanítás. Azonban több felelősség tudatot vár el az ortodox papoktól - írja a Digi24.Tekintettel a rossz egészségi állapotú gyermekek keresztelésével kapcsolatos aggodalmakra, ugyanakkor a nép ügyvédjének kérésére, amelynek egyes kérdésekben eleget kívánnak tenni, a a nagygyűlés lépéseket indítványozott arra nézve, hogy a szertartás valamelyest biztonságosabb legyen.- Az Argeș és Muscel érsekségéhez hasonlóan a papnak a keresztelő előtt találkoznia kell a gyermek szüleivel és keresztszüleivel, akik a gyermekorvosával folytatott konzultációt követően tájékoztatják őt a gyermek állapotáról.- Az egyetemen pedig nagyobb figyelmet fordítanak majd a liturgikus gyakorlatra, amikor a csecsemét többszöri alkalommal is a víz alá nyomják.- évente találkozót szerveznek majd a papokkal, hogy a szertartások helyes végrehajtásával kapcsolatban beszéljenek.A nép ügyvédjének azon kérését nem fogadták el, amely szerint a keresztelkedés szertartását egy olyan időszakra kellett volna módosítsák, amikor a gyerek fizikailag fejlettebb, ami csökkentette volna a vízalámerítés kockázatát.

Egy ortodox egyházmegye azonban változtatott a szabályokon

Korábban az Argeș és Muscel érseksége a keresztelés szertartásának új szabályairól adott hírt, amelyek február 8-tól léptek érvénybe és egyes részeiben hasonlítanak az ortodox egyház mostani törekvéseire is.A Ziarul Argeșul beszámolója szerint, az argeși érsekség arról határozott, hogy a frissen felszentelt és kinevezett papok csak tapasztalt kollegáik társaságában keresztelhetnek, és a tapasztaltabb pap lesz az, aki a gyermeket a szenteltvízbe meríti.

A szertartást vezető pap emellett köteles előzetesen érdeklődni a családtól a gyermek egészségi állapotáról

, arról, hogy nem koraszülött-e, nincsenek-e betegségei, érzékenységei, amelyek veszélyeztetnék az életét, ha vízbe merítik. A hagyománytól eltérően, ha a kisbabának egészségi problémái vannak, ideges, ijedt, vagy hangosan sír, illetve ha 40 naposnál fiatalabb, vagy abban az esetben, ha a család ezt nem szeretné, akkor merítés helyett elég szentelt vizet önteni a fejére.

Eleve nem lenne muszáj háromszor víz alá nyomni a csecsemők fejét, de sok pap nem akar újítani

ortodox teológus szerint, az ortodox egyháznak vannak új irányelvei a kereszteléssel kapcsolatban, ám sok pap ezeket nem alkalmazza, és továbbra is háromszor víz alá merítik a keresztelt gyermekeket.

A keresztelés kvintesszenciáját nem a víz alá merítés adja, hanem az eközben kimondott szavak, hogy mindez a Szentháromság

- Atya, Fiú és Szentlélek - nevében történik; ugyanúgy érvényes tehát az a keresztelés is, amikor csak egy kis vízzel lelocsolják a csecsemő fejét - szögezte le a teológus.Ugyanezt erősítette meg a BOR szóvivője,is. A papoknak többféle lehetőségük van a keresztelésre, és a csecsemő egészségi állapota függvényében hoznak döntést arról, melyiket alkalmazzák - mondta. A víz alá merítés az első opció, 2-3 másodpercig tart, ám ennek során is szigorúan be kell tartani a biztonsági előírásokat:

hátát és vállát jobb kézzel tartani kell, száját és orrát pedig a bal tenyér öblével védeni, hogy egyetlen csepp vizet se lélegezzen be

- magyarázta Bănescu.

De arra is lehetőség van, hogy egyáltalán ne merítsék alá a csecsemőt, hanem ehelyett háromszor a feje búbjára locsoljanak egy kis vizet - hívta fel a figyelmet a szóvivő.

Mi történt január végén Suceavaban?

A tragikus kimenetelű suceavai keresztelőn a szertartást végző pap háromszor merítette víz alá a hathetes csecsemőt, aki sírt, majd vér folyt az orrából; az orvosok azt mondták, 110 ml víz került a tüdejébe - idézte aa kisgyerek édesapját, aki azelőtt nyilatkozott a sajtónak, mielőtt a kisgyerek a kórházban elhunyt.Az apa elmondása szerint, miután a pap kivette a keresztelőmedencéből a csecsemőt, vér kezdett folyni az orrából, ezért az apa arccal lefelé fordította, hogy jöjjön ki a víz.

"Vert a szíve, de a pulzusa nagyon alacsony volt... ha látod, hogy a gyermeknek nyitva a szája és sír, akkor nem meríted teljesen a víz alá, hát nem?"

- mondta a lapnak az apa.A csecsemőnek szív- és légzésleállása volt, a helyszínen a rohammentősök újraélesztették, intenzív terápiára került, de másnap hajnalban elhunyt., a Suceava Megyei Kórház szóvivője elmondta, a halál valószínűsíthető oka a légzési elégtelenség volt. Megerősítette, hogy folyadék volt a csecsemő tüdejében.

Felfüggesztik a keresztelést végző sucevai papot és vizsgálat indult ellene

Gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják azt az ortodox papot, aki a keresztelőn háromszor a víz alá merített egy hathetes csecsemőt, aki emiatt szív- és légzésleállással került kórházba, ám életét már nem tudták megmenteni. Eredetileg ismeretlen tettes ellen indult in rem eljárás, ám a pap a nyomozás célkeresztjében álló személyből gyanúsítottá lépett elő - nyilatkozta, a Suceavai Bíróság mellett működő ügyészség szóvivője.Az ügyben indított vizsgálat lejártáig felfüggesztették a papi szolgálat alól azt az ortodox pópát, aki a keresztelői szertartást követően Suceaván meghalt kisgyereket keresztelte - nyilatkozta korábban román ortodox patriarkátus szóvivője.