Az oktatási miniszter 110-120 ezer tanár beoltására számít az elkövetkező időszakban

Csütörtökig közel 70 000 oktatási alkalmazottat oltottak be csütörtökig, viszont összesen közel 132 000 személy jelentkezett oltásra, jelentette be korábban az egészségügyi miniszter.



A Digi 24 érdeklődésére pedigazt is elmondta, hogy szerdán 23 megyében nyitottak meg az oltási központokat, ahol az oktatási rendszer szereplői közül 3800 személyt oltottak be. Csütörtökön este fél hétig pedig csaknem 5.000 tanárt. Pénteken további 3 központ nyílik Maros, Ilfov és Beszterce-Naszód megyékben. „Hétfőtől normál kapacitással fogunk működni. Az oktatási rendszer 70 000 alkalmazottját már beoltották, többnyire emlékeztető oltással. És valahol 110-120 ezer beoltott személyt fogunk elérni" - mondtaa Digi24-en.Az Oktatási Minisztérium szerint 131 682 ember beoltását tervezik, akik közül 55 673 már átesett az oltáson, 21 493 megkapta a vakcina első adagját, 34 180 személyt pedig az emlékeztető oltásban részesítettek. Közel 8 000 orvosi felsőoktatási oktató van beoltva (közöttük olyanok is, akik az emlékeztető oltást is megkapták), őket orvosi személyzetként regisztrálák. Ezenkívül az első adag vakcinát 4965 iskolai és óvodai alkalmazott kapta meg.Az oktatók oltási akciója országos szinten, március 10-ig folytatódik., az oltási kampány koordinátora szerint, első sorban AstraZenecával lesznek beoltva (55 éves korig és ha nincs ez ellen kifogás). A Pfizert ajánlották az 55 évesnél idősebb emberek számára.A programálás nem a számítógépes platformon történik, hanem oktatási intézmények által a főtanfelügyelőségnek leadott listák alapján, amelyet a megyei tanfelügyelők elküldtek a közegészségügyi igazgatóságoknak. Tehát, a DSP végzi a programozást, majd a megyei tanfelügyelők és az oktatási intézmények vezetősége értesítik az oktatási rendszer szereplőit az időpontról.