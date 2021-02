Andrei Muraru megerősítette, hogy őt jelölik az Egyesült Államok nagykövetének

A romániai fölröppent a hír, hogy Andrei Murarut elnöki tanácsadót jelöli Klaus Johannis államelnök Románia egyesült államokbeli nagykövetévé, amit később Muraru a G4Media.ro-nak meg is erősített.



A jelölés lehetőségét az előzte meg, hogy Johannis február 23-án aláírta a 23 nagykövet visszahívásáról szóló rendeleteket, köztük mint ais beszámolt róla,t, az Egyesült Államok korábbi,t Németország,Ausztria,Vatikán nagykövetét.Az Egyesült Államok volt román nagykövete, George Maior, a SRI egykori főnöke Jordánia nagykövete lesz a G4Media.ro diplomáciai forrásai szerint.Andrei Murariu az államelnöki hivatal oldalán található információk alapján 1982-ben született és 2005-ben szerezte meg első főiskolai diplomáját történelemből szerezte meg, ahol Románia és Európa kapcsolatából mesterizett (2007) és doktorit is szerzett (2011) a Iași-i Alexandru Ioan Cuza egyetemen.2006 óta a kommunizmus bűneinek és a román száműzetés emlékének kutatásával foglalkozó intézetben (IICCMER) dolgozik, különböző pozíciókban: szakértőtől a végrehajtó elnökig (2012-2014).2006 és 2009 között a miniszterelnöki kancellária tanácsadója, majd a romániai nemzeti levéltár főigazgatójának tanácsadója volt. Tagja volt a román televíziós társaság igazgatótanácsának (2014). 2014 júliusa és decembere között Klaus Johannis személyes tanácsadója lett, december 22-én pedig kinevezték elnöki tanácsadónak.Andrei Muraru a nemzeti politikai és közigazgatási tanulmányok iskolájának (nemzetközi kapcsolatok és európai integráció tanszéke) és a Elie Wiesel holokauszt kutatásáért felelős országos intézetének kutatója.Tagja volt a Thesszaloniki-i Arisztotelészi Egyetemnek (Erasmus-Szókratész, 2004-2005), a New Europe College-nak (2009-2010) és az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeumának (Washington DC, 2010-2011). Doktori ösztöndíjat is kapott, amelyet a POSDRU program (2008-2011) finanszírozott, és nemrégiben posztdoktori ösztöndíjat kapott Yad Vashem–ben a 2020-as Nemzetközi Holokauszt-Kutató Intézettől.Mihai király díszítette a romániai monarchia történetének ismeretéhez való hozzájárulásáért a "I. Mihai hűség" éremmel (2008), valamint az IICCMER élén végzett munkájáért a "Románia koronája" renddel tiszti rangban tüntették ki (2015).