Besárgulhat Nagyvárad, átlépte az esetek száma a küszöböt

Növekszik a koronavírus esetek száma Bihar megyében, a megyei adatok felét azonban Nagyvárad teszi ki, a 630 új fertőzöttből 342 származott a megyeszékhelyről. Ezzel pedig Nagyvárad elméletileg már át is lépett a zöld forgatókönyvből a sárgába.



A prefektúra adatai alapján, amelyeket azközölt: Szalacs és Vaskoh átlépte a vörös forgatókönyv küszöbét, ezer lakosra számítva 3,57, illetve 3,30 új esetet regisztráltak.A sárga forgatókönyv 1,5-ös incidencia küszöbét pedig Nagyvárad (1.51) mellett Barátka (2.32), Șimian (2.02), Csarnóháza (1.92), Mezőszakadát (1.91), Érmihályfalva (1.86), Bors (1.80), Vércsorog (1.55) haladta meg.Ahhoz, hogy Nagyvárad hivatalosan is beléphessen a sárga forgatókönyvbe, szükség van a megyei katasztrófavédelmi bizottság döntésére is. Ha ezt megadják, az éttermek és kávézók a beltéri terek, valamint a bemutatótermek legfeljebb 30 százalékban működhetnek majd, bár már eddig is, a zöld forgatókönyvben 50 százalékos kapacitás mellett működtek.Bihar megyében a világjárvány kezdete óta összesen 21 300 SARS-Cov-2 fertőzést igazoltak, amelyek közül 19 742 már meggyógyult. Csütörtök reggeltől péntek reggelig a koronavírusos kórházakban és osztályokban 5 haláleset történt, így összesen 928 személy vesztette életét eddig a betegségben.A megyében ugyanakkor az elmúlt 24 órában 503 ember kapta meg az oltást. A kampány kezdete óta pedig mindkét adag vakcinát 17 290 Bihar megyei kapta meg. Közülük 34-en jelentették, hogy valamilyen mellékhatás is jelentkezett.Az oltási központokban összesen 42 747 adag vakcinát adtak be, a kapott 44 486-ból és 29 adag ment kárba. (ebihoreanul)