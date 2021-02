Antiszemita vasgárdistát istenített az AUR szenátora, a holokauszt-kutató intézet kiakadt

Lehet-e a román parlamentben magyar-ellenes, antiszemita, fasiszta, xenofób, rasszista vasgárdistákat isteníteni, tehetnénk fel a kérdést, az AUR szenátorának beszédét követően pedig úgy tűnik, hogy a válasz az, hogy elméletileg lehetséges. Az Elie Wiesel holokauszt-kutató intézet nem is hagyta szó nélkül!



A holokauszt-kutató intézet arra figyelmeztette a román szenátust, hogyAUR-os szenátor a 100 évvel ezelőtt születettelőtt tisztelgett, aki a vasgárdista mozgalom aktív tagja volt - írtaA politikus február 24-én a szenátus pódiumáról méltatta Gafencut, akiről azt állította, hogy egy börtönviselt szent, "a fogdák világának legendás személyisége", jelképe a keresztény áldozatosságnak és "a megtérítés misztikus alakja". A valóságban Gafencu a iași-i diákokat rendszerellenes és antiszemita tüntetésekre buzdította (ezek később a iași-i pogromban csúcsosodtak ki).A gárda betiltása után, Gafencut börtönbüntetésre ítélték, mert kampányolt a fasiszta mozgalom újraaktiválásáért. A romániai Holokauszt tanulmányozásával foglalkozó intézet arra kérte a román szenátust, hogy legyen figyelmesebb a vasgárdista mozgalom emléke előtti tisztelgés terén, hisz a román demokráciában ilyen véleményeknek nincs helye.Az AUR korábban azt hangoztatta a G4media szerint, hogy a párt elhatárolódik vasgárdistáktól, a portál szerint viszont ez egy újabb jele annak, hogy az erről szóló hírek hamisak voltak.Január 21-én, a bukaresti pogrom áldozatainak megemlékezése alkalmából, a román szenátus elnöke hangsúlyozta: "Az antiszemitizmus, az idegengyűlölet és a rasszizmus a jelenlegi veszélyek, amelyek ha nem határozottan ellenezzük őket, társadalmunk és mindannyiunk szenvedni fog. Erkölcsi kötelességünk, 80 évvel a tragédia után, hogy tisztelegjünk az áldozatok emléke előtt.”

A vasgárdisták aktívan részt vettek a zsidók módszeres kiirtásában, a pogromokban Óromániában, Dél-Erdélyben és a Dnyeszteren túli megszállt területeken. A kegyetlenkedéseknek 1941–1943 között 350-400 000 zsidó áldozata volt.

A Vasgárda nacionalista, antiszemita és magyarellenes mozgalom volt Romániában 1927-től a második világháború éveiig. Tagjai zöld egyenruhát hordtak, ami a megújulást szimbolizálta, emiatt zöldingeseknek (Cămășile verzi) is hívták őket. Karlendítéssel, azaz a római üdvözléssel köszöntötték egymást. Fő szimbólumuk a hármaskereszt volt, amely börtönráccsá állt össze. Ez a mártíriumot jelképezte, és a gárdisták Mihály arkangyal keresztjének neveztékKövetőit gyakran „legionáriusok” néven emlegették (legionarii), a mozgalmat pedig ókori római mintára „Légió” vagy „Légiós Mozgalom” (Mișcarea Legionară) néven. A gyakran betiltott mozgalom többször nevet váltott.Az 1929 októberében kitört nagy gazdasági világválság hatalmas csapást mért Románia döntően mezőgazdasági jellegű gazdaságára. A szociális demagógiát hirdető szervezet az 1930-as években fokozatosan megerősödött. A gárda tagjai, a „légionáriusok” háborút hirdettek a kommunistákkal és a zsidókkal szemben, zaklatták és bántalmazták őket a nyílt utcán, illetve titokban politikai gyilkosságokat terveltek ki és hajtottak végre.Franciaország nyomására 1933-ban hivatalosan feloszlatták, de az a valóságban tovább működött. 1935 júniusában a Légió hivatalos neve „Mindent a Hazáért Párt” lett. A Gárda hamarosan a Harmadik Birodalom támogatását is elnyerte, és a legnagyobb hatású balkáni szélsőjobboldali mozgalommá nőtte ki magát, miközben erőteljesen hozzájárult Románia politikai életének destabilizálásához. A román kormány ennek megfelelően hol támogatta, hol üldözte.A párt az 1937-es választásokon 16%-ot ért el, és 66 székkel a harmadik legnagyobb parlamenti frakciója lett.király részvételükkel alakíttatott koalíciós kormányt. 1938-ban a király diktatúrát vezetett be. A gárda alapítóját bebörtönözték, a Vasgárda új terrorkapitánya,pedig miniszter lett. A II. világháború kitörésekor, Lengyelország német lerohanásakor, 1939. szeptember 6-ánminiszterelnök deklarálta Románia semlegességét, válaszul szeptember 21-én a vasgárdisták egy Németországból hazatérő halálkommandója Sima parancsára megölte.A második bécsi döntés után kialakult helyzetben, 1940. szeptember eleje után az egyedüli engedélyezett politikai szervezet maradt az országban. Sima parancsnok miniszterelnök-helyettesként az ország harmadik emberének számított az új király,ésminiszterelnök után. 1940 novemberében terrorosztagai egyetlen éjszaka csaknem minden minisztert és államtitkárt, összesen 60 főt megöltek.A régi vezetőség az 1941. januári ún. legionárius felkelés után kegyvesztett lett, tagjai külföldre, Olaszországba (például) és Németországba (például Horia Sima) menekültek. Antonescu a megmaradt szervezetre támaszkodva diktatúrát vezetett be.