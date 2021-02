Johannis: az oltási bizonyítványt orvosi célokra kellene felhasználni

Az oltási bizonyítványt orvosi célokra kellene felhasználni, hangsúlyozta Klaus Johannis államelnök az Európai Tanács rendkívüli ülésén, amely távkonferencia formájában zajlott csütörtökön és pénteken.



Románia elnöke európai szinten összehangolt és egységes gyakorlatot javasolt az oltási bizonyítvánnyal kapcsolatban, amelyet véleménye szerint orvosi célokra kellene felhasználni, tájékoztat az Államelnöki Hivatal pénteken kiadott közleményében.Az ülés napirendjén szerepelt a COVID-19 pandémia uniós szintű, koordinált kezelése, az EU egészségügyi és válságkezelési rugalmasságának megerősítése, az egészségügyi unió megteremtésének perspektívája és a nemzetközi együttműködés kérdései ebben az ágazatban. Szó volt ugyanakkor biztonsági és védelmi témákról is, és az EU déli szomszédságáról.Az ülésen elfogadott nyilatkozatban az európai vezetők hangsúlyozták az országos oltáskampányok megfelelő ütemben és körülmények között való lezajlásának fontosságát. Különös figyelmet fordítottak ugyanakkor a koronavírus új változatainak azonosítására való képesség megerősítésével, és az oltások ennek megfelelő adaptálásával kapcsolatos kérdésekre. Az európai vezetők véleményt cseréltek a pandémia okozta helyzetről, és az ebből levonható tanulságokról, amelyek figyelembe vételével meg lehet erősíteni az EU reakcióképességét.Klaus Johannis államelnök felszólalásában hangsúlyozta, hogy az oltások szállításában tapasztalt késlekedések és az oltási ritmusban a különböző országok között tapasztalt eltérések ellenére, európai szinten a tervezettek szerint zajlik az immunizálás.Iohannis azonban jelezte, hogy az EU szintjén nem sikerült összehangolt megközelítést alkalmazni egyes járványügyi intézkedések, például a korlátozások tekintetében, amelyek így tagállamonként jelentősen eltérnek a határellenőrzés, illetve a személyek és áruk szabad mozgásának biztosítása szempontjából.A román államfő támogatta ugyanakkor azon mechanizmus mielőbbi kidolgozását, amely révén az Európai Unió oltóanyag-támogatást nyújthat harmadik országoknak is, rámutatva, hogy Románia 200.000 dózis vakcinát készül adományozni a Moldovai Köztársaságnak.Az ülés másik témája az EU biztonsága és védelme volt, és az elfogadott nyilatkozatban az európai vezetők megerősítették az EU szoros elkötelezettségét a NATO-val való együttműködéssel, illetve az ENSZ-szel és más kulcsfontosságú regionális partnerekkel való partnerségi viszony megerősítésével kapcsolatosan.Johannis hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is támogatja az EU-nak a védelem és biztonság terén tett erőfeszítéseit, és segíti az Unió és a NATO közötti stratégiai partnerség megerősítését, hangsúlyozva, hogy ez a partnerség alapvetően fontos az Unió biztonsága szempontjából.