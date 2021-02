Csökkenőben a kórházban elhagyott gyermekek száma Kovászna megyében

Négy, decentralizációt szorgalmazó, ingatlanvagyonnal kapcsolatos határozatot fogadott el egyöntetű szavazattal csütörtöki tanácsülésén Kovászna Megye Tanácsa. Az online tartott ülésen több fontos éves jelentést is jóváhagytak.



A sepsibesenyői ifjúsági tábor átvételét igénylő határozatot fogadtak el elsőként a megyei tanácsosok. Mint ismeretes,ifjúsági és sportminiszter decentralizációs törekvése nyomán a diáktáborok átadását kezdeményezi a kormány. Kovászna megyében már csak a besenyői tábor maradt minisztériumi tulajdonban, az elkövetkezőkben ezt is szeretné átvenni és működtetni a megyei önkormányzat. Mint ismeretes, tíz éve a megyéhez került négy egykori pionírtábor, ebből az uzonkait és a krasznait a baconi, illetve a szitabodzai önkormányzatnak adták át, a kommandóit teljesen újjáépítették, a zabolai Csipkést pedig feljavítva működteti tovább a megyei önkormányzat. A 210 férőhelyes sepsibesenyői ifjúsági tábor a megye legnagyobb ilyen típusú létesítménye.„A decentralizáció hívei vagyunk és az évek során bebizonyítottuk, hogy jobb gazdái vagyunk a közvagyonnak, mint az állam. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a besenyői tábor is hozzánk kerüljön. Legalább ennyire fontos, hogy Kovászna Megye Tanácsa az egyetlen olyan megyei önkormányzat, amely nem saját székházban működik, politikai okokból a kilencvenes években állami közvagyonként telekkönyvezték az ingatlant, a prefektúra ügykezelésében van, nekünk csak használatba adták, most szeretnénk ezt jogilag orvosolni és végre átvenni az épületet, hiszen több mint száz alkalmazottal működünk benne több évtizede” – indokolta meg, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A most elfogadott tanácshatározat a folyamat első lépése, ugyanis kormányhatározatra van szükség, hogy állami közvagyonból megyei tulajdonba kerülhessen.A sepsiszentgyörgyi megyei könyvtár háta mögött levő épület esetében is igénylik a tulajdonjog átvételét az államtól, hogy az egész ingatlan a megyei önkormányzathoz kerüljön és lehessen felújítani. „Jelenleg egy szint a megyei tanácsé, ahol a mellékhelyiségeket már az állam nevére telekkönyvezték, márcsak ezért is rendezni kell ezt a faramuci jogi helyzetet” – mutatott rá a jogi visszásságokra az elnök. Az épületben találhatóak a megyei művelődési igazgatóság irodái is a – ezek területileg a megye tulajdonában vannak, valamint az épületben működik a fogyasztóvédelem és a metrológiai hivatal. Az épületben nem végeztek nagyobb munkálatot felépítése óta, kivéve azt a részt, ahol a megyei önkormányzathoz tartozó Háromszék Táncegyüttes és a megyei hegyimentő közszolgálat irodái kaptak helyet.A tanácsülésen bemutatták a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság éves jelentését a gyermekelhagyásra vonatkozóan. Tovább csökkent a kórházban elhagyott gyermekek száma, derült kiigazgatónő beszámolójából. Míg 2005-ben még 122 csecsemőt hagytak el a kórházban, 2019-ben 23-at, tavaly pedig 18-at, ebből négyet sikerült a családba visszahelyezni, 13 hivatásos nevelőkhöz került, egy baba a fogyatékkal élők bentlakásos intézményében van.A gyermekelhagyás elsősorban vidéken jellemző, a legtöbb ilyen eset Előpatak, Zabola, Zágon és Nagyborosnyó községből volt. A SERA Alapítvánnyal közös pályázatuk a megelőzésre, felvilágosításra összpontosít, ennek eredményei kézzelfoghatóak, azt tapasztalják viszont, hogy a helyi önkormányzatok szociális irodái és a családorvosok támogatása nélkül ez a tevékenység nem tud hatékony lenni – ismertette az igazgatónő. Rainer Maiores képe a Pixabay -en.