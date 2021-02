A politikusok, akik lenyúlták a Duna-deltára szánt 1 milliárd eurót

A Duna-delta gazdasági és turisztikai fellendítésére kiutalt egymilliárd euró tűnt el néhány korrupt politikus keze között. A Süddeutsche Zeitung újságírói göngyölítették fel a történetet román újságírók segítségével. Az ankét román nyelvű összefoglalóját a G4Media publikálta.



A fotón látható személyek balról jobbra: Simona Caraman - államtitkár 2019-is az Európai alapok minisztériumában; Horia Teodorescu - Tulcea megye tanácselnöke; Mirela Furtuna - Tulcea megyei PSD-s képviselő; Eugen Teodorovici - Európai Alapok minisztere 2012-2015 között.

A pénzt Brüsszel a Duna-delta integrált területi beruházási (ITI DD) mechanizmusán keresztül utalta át Romániának, és az összeg Európa összes ITI-jének legnagyobb költségvetésű projektje volt.



A pénzek lenyúlásának két kulcsfigurája: az Európai alapok minisztere a Ponta kormányból és Tulcea megye tanácselnöke

Az ITI DD koncepció kidolgozójaminiszter volt, a büdzsét azonban barátja,, a Tulcea megyei tanács elnöke kezelte.Az újságírók megállapították, hogy a Tulcea megyei tanácselnök és a körülötte csoportosuló szociáldemokrata politikusok, üzletemberek profitáltak az ITI DD összegeiből.A szociáldemokrata helyi báró cégje egy turisztikai központ megnyitására pályázott meg egy összeget a büdzséből, de a megadott helyszínen orvosi rendelő működik, amelynek tulajdonosa nem más, mint, a PSD-s képviselő, aki az elmúlt években jelentős vagyont halmozott fel.Az épület tulajdonosa, amelyben a turisztikai központnak kellett volna működnie nem más, mint maga Teodorescu. Mirela Furtună-ról azt kell tudni, hogy sokáig Teodorescu kommunikációsa volt, és maga a tanácselnök „tette listára”. De ez a kisiklatott projekt csak egyike annak a számtalan panamának, amelyre rávilágít a tényfeltáró újságírók ankétja.

Nemcsak klinikára, hanem templomfelújításra is jutott a Duna-deltára szánt költségvetésből

Bár az ITI DD mechanizmusát a Duna-delta gazdasági fellendítésére szánták, a projektek kevesebb mint 15 százaléka célozta meg azokat a specifikus témákat, amelyek a kerettervben szerepelnek. Például

jóval kevesebb pénzt fektettek be a tavak és csatornák megtisztítására, mint a templomok felújítására

A pénz útja. Forrás: G4Media

. Maga Teodorovici volt miniszter is kénytelen volt elismerni, hogy "vannak bizonyos akadályok, sőt eltérések az ITI DD stratégiájától", és egyes projektek sokat késtek, illetve el sem kezdtek rendesen működni.A megyei tanácselnök tevékenysége körül folyamatosan gyűlnek a kérdőjelek. Egy hozzá közel álló üzletembert, aki állítólag nagy összegeket kölcsönzött a Teodorescu cégének, korrupció miatt ítélték el 1 év és 8 hónapos börtönbüntetésre, miután kiderült, hogy fiktív társfinanszírozási szerződéssel kaparintott meg EU-s projekteket.Teodorescunak a politikai pályafutása gyakorlatilag 12 éve kezdődött el, 2008-ban választották meg megyei tanácsosnak, ezt követően lett képviselő, majd megyei tanácselnök. A cégje, amelynek ő az egyetlen tulajdonosa rendszeresen meg szokta nyerni a közbeszerzési pályázatokat, ennek már az jövedelembevallási nyilatkozatban is nyoma van. Az önkormányzati vezető mesés összegeket halmozott fel az elmúlt évek során.Az uniós finanszírozás útját lekövető újságírók kimutatták, hogy Teodorescu cégének adminisztrátora 400 ezer eurós pályázatot nyert az ITI DD-ből a saját cégje számára, eszközbeszerzésre. De a tanácselnök felesége cégje is ugyancsak 400 ezer euróból vásárolhatott eszközöket egy „sikeres pályázat” nyomán.

Kecskére bízták a káposztát?

A másik érdekes figurája ennek a bonyolult pénzmosó rendszernek Eugen Teodorovici, aki 2012–2015 között az Európai Alapok minisztere volt Victor Ponta kabinetjében. Az ő nevéhez fűződik az ITI Duna-delta mechanizmus koncepciója és csődje is.

A volt miniszter egyébként Horia Teodorescu közeli barátja, aki 2016-ban segített neki szenátorrá válni azzal, hogy a PSD Tulcea megyei listájának élére tette. A 2020-as választásokon megismételték a cselt, azonban az AUR akkorát szakított a megyében, hogy Teodorovici nem jutott be a szenátusba.



Így az Európai Alapok volt minisztere visszatért ahhoz a munkahelyhez, amelyet a Számvevőszéknél töltött be, és – a sors iróniája – most éppen az európai alapok elköltésének törvényességét ellenőrzi. Alapvetően

Eugen Teodorovicinak meg kell vizsgálnia, hogy tulceai barátai hogyan hajtották végre az ITI DD mechanizmust és költötték el az európai forrásokat

. Ezt a volt miniszter meg is erősítette az újságírók számára: „Igazgatóként a Számvevőszéken, az Ellenőrzési Hatóságon az ITI Duna-delta projekten belül felmerülő kiadások ellenőrzése a feladatom”. Teodorovici ugyanakkor úgy véli, hogy kapcsolata a megyei tanácselnökkel kimondattan intézményes keretek között zajlik: „Teodorescu úrral a Tulcea megyei életminőségét szeretnénk javítani, és közös munkánkat is ez a cél motiválja.”