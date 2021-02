156 ezer Pfizer-oltást osztanak szét, újabb 130 oltóközpont nyílik

Az oltáskampányt koordináló országos bizottság bejelentette, hogy március 1-jétől, hétfőtől újabb 130 oltási iroda nyílik.



Az új folyamatok a Pfizer & BioNTech dózisadagolására szolgálnak.Ugyanakkor az AstraZeneca szérumra való regisztrálás is folytatódik.A Pfizer oltási ütemterve csaknem egy hónapos szünet után, 2021. február 27-étől kezdődően folytatódik. A következő 20 napban 156 000 ember kapja meg a szérumot.

Ki regisztrálhat az oltásra?

Veszélyeztetett személyek, akik a besorolás alapján a II. kategóriába tartoznak. Krónikus betegségben szenvedő betegek, 65 év feletti idősek és fogyatékkal élők.Az alapvető fontosságú területek alkalmazottai továbbra is regisztrálhatnak, de az AstraZeneca oltóanyagra, amelyekről tudjuk, hogy nem használhatók az 55 év feletti korosztály számára.

A regisztráció menete

‼️156.000 de locuri disponibile pentru vaccinarea cu Pfizer



💻Persoanele vulnerabile se pot înscrie acum pe platforma... Közzétette: RO Vaccinare – 2021. február 26., péntek

FRISSÍTÉS:

A programálás szempontjából semmi sem változott. Továbbra is érvényesek az eddig meghirdetett regisztrálási módozatok: az online platformon lehet személyesen regisztrálni, telefonos is be lehet jelentkezni, illetve a családorvos segítségével is lehet időpontot foglalni.