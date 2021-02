Varjúsereg közepébe került a leszállni készülő repülő - Hitchcock-jelenet lett belőle

Számos problémát, kellemetlenséget okoznak a kolozsvári varjúseregek, amelyek időnként teljesen ellepik az égboltot a szeméttelep irányából a város központja felé vonulva. Van, amikor a központot, a Sétateret, a botanikus kertet, vagy éppen a Házsongárdi temetőt foglalják el, de szívesen megtelepednek a lakónegyedekben is, megrongálják az autókat, ellepik a kerteket.



A repülő a vérfürdő után. Fotó forrása: Gazeta de Cluj

Legutóbb egy Hitchcock-filmjelenetre hasonlító eset történt, amely akár tragikus véget is érhetett volna, ugyanis a Kolozsvár és az egyiptomi Hurghada üdülőváros közötti repülőjárat épp a leszállás előtti pillanatokban egy ilyen óriási varjúraj kellős közepébe keveredett. A gépnek ütköző madarak komoly gondot okoztak a pilótáknak, és az utasok szerint érezni lehetett, hogy a gép megremeg, a becsapódások hallhatók voltak, és mivel több tíz, akár több száz is lehetett, az emberek megrémültek, attól féltek, hogy nem sikerül biztonságban földet érniük. Az esetet a Gazeta de Cluj írta meg , és a portál riporterének sikerült le is fotóznia a repülőt, amely végül szerencsésen leszállt, bár a pilótáknak nem lehetett könnyű dolguk a vérfürdő kellős közepén megőrizni higgadtságukat.A charterjáratot, amelynek rövid szünet után vissza kellett volna repülnie Egyiptomba a kolozsvári reptér technikai személyzete alaposan átvizsgálta, ezért három órás késéssel szállt fel a repülő.A kolozsvári varjúhelyzet megoldására egyelőre nem született megoldás. Az ornitológusok szerint a varjúkolóniák azért szaporodtak el a város környékén, mert itt találták meg a fészkelési lehetőséget és a megfelelő táplálékmennyiséget is. A vetési varjak a Mezőségről gyűltek ide, mert ott gyakorlatilag már nincsenek olyan magas fákkal beültetett ligetek, ahol fészkelhetnének, míg a kolozsvári parkok és a Házsongárd ideális számukra, nem beszélve arról, hogy a város szemete eltartja őket.