Az egyik legsikeresebb covid-kórház Romániában a kolozsvári járványkórház, ahol eddig 10 ezer beteget ápoltak

A kolozsvári járványkórház áll az élen a COVID-19 vírus gyógyulási statisztikában. Egy év alatt több mint 9780 (9,7 ezer) személy került a kolozsvári kórházba, és az ápoltak 98.4%-a túlélte a koronavírust.



Az első olyan eset, amelyet Kolozsváron fedeztek fel 2020. február 28-án volt. Az évfordulós dátumon a G4media felkereste, kórház-menedzsert, hogy nyilatkozzon a világjárvány alatti működésükről.„Ha visszagondolok az utóbbi évre, és elemzem egészen az első esettől kezdve, amely hozzánk került, elmondhatom, nagyon nehéz kivizsgálás volt, de magabiztosan megoldottuk. Aztán jött még más is. Tavaly ilyenkor szörnyülködve néztük, hogy mi történik Kínában, majd Olaszországban, és a kórházat valami még rosszabbra készítettük fel. Általános pánikhangulat uralta az az időszakot.” – fogalmazott Ioan Mureșan.A számok magukért beszélnek: az utóbbi év alatt 9780 koronavírussal fertőzött személy került a klinikára. Közülük 160-an haltak meg. A túlélési arány 98,4%, a legmagasabb azok között a romániai kórházak között, amelyek kizárólag COVID-19 vírussal fertőzötteket kezelnek. A kórház mindkét intenzív terápiás osztálya továbbra is tele van, és további kéréseket érkeznek a kezelő-helységek bővítéséért.A megkérdezett orvos hatékonyságukat két érvvel is megindokolta. Magától értetődően, az intenzív osztályok felszereltségével, a megfelelő számú lélegeztetőgéppel, többek között. De más magyarázata is volt: a kórház összes kórterme oxigénfelszereléssel rendelkezik. Ezzel megspórolják az utat az intenzív osztályra azoknál, akiknél alacsony oxigén szaturációt vesznek észre, mivel helyben elláthatják őket. Ez azt is eredményezi, hogy több szabad ágyat tudnak fenntartani a súlyos betegeknek.Ioan Mureșan a legnehezebb időszakként a tavaly áprilist nevezte meg, amikor a kórháznál elkezdtek RT-PCR teszteket végezni, ugyanis Kolozsváron náluk lehetett először igényelni a fertőzöttséget megállapító tesztet.Arra a kérdésre, hogy mire számíthatunk még a következő hónapokban, a menedzser azt válaszolta célzott figyelemmel fordulnak egy március-áprilisi újabb hullám fele. De segítséget és megkönnyebbülést várnak az oltáskampánytól.