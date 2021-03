Elkezdődött Románia ellen az eljárás az Európai Emberjogi Bíróságon, mert nem ismer el egy melegházasságot

Adrian Coman és Clai Hamilton több éve sikertelenül próbálják meggyőzni, hogy a romániai hatóságok fogadják el érvényesnek az Amerikában kötött házasságukat. Mivel ez mindeddig nem sikerült, végül az ACCEPT emberjogi civil szervezet közbenjárásával feljelentették Romániát az Európai Emberjogi Bíróságon (CEDO). Az eljárás hétfőn elkezdődött – írja a Mediafax.



A meleg házaspár és az emberjogi szervezet azért fordult az Európai Emberjogi Bírósághoz, mivel Románia megsértette a házassághoz, a családi élethez, és a diszkriminációmentességhez való jogaikat. A bíróság hétfőn közleményben jelezte, hogy elkezdődött az eljárás Románia ellen.Adrian Coman és Clai Hamilton házasságát – beleértve intézményesített kapcsolatuknak család voltát – 2018-ban elismerte Európai Unió Bírósága (CJUE) és Románia Alkotmánybírósága is.A házaspár állításai szerint viszont a végrehajtó hatalom, a törvényhozás és az igazságszolgáltatás intézményei azóta is ignorálják a felső fórumokon is elismert jogaikat. Azok az intézmények, amelyek meg kellene oldják a meleg házaspár diszkriminálását – amely a Bevándorlóügyi Főigazgatóság (IGI) és a Belügyminisztérium részéről éri őket, mivel nem fogadják el érvényesnek a házassági oklevelüket –, nem léptek semmit.Ugyanakkor más hatóságok és intézmények sem jártak el másként: a Parlament nem szabályozta az élettársi kapcsolatot, illetve a Kormány nem tett lépéseket, hogy a romániai törvénykezést összhangba hozza az európai és nemzetközi jogokkal.Az ACCEPT emberjogi szervezet képviselője szerint a problémát az Európai Bizottság is vizsgálta, és 2020 augusztusában megtette az utolsó figyelmeztető – párbeszédet kezdeményező – lépéseket Románia felé, ami után az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerül, ahol eljárás indul az ország ellen, mivel nem tett eleget az Európai Unió tagállami kötelezettségének.„Lassan kilenc éve járjuk a Romániai és Európai bíróságokat. Az állam elutasító gesztusa miatt – nem ismeri el a házassági oklevelet – nem lehet saját otthonunk Romániában. Ha valami történne a szüleimmel, akkor mi nem utazhatnánk el hozzájuk, mint család, mivel a jelenlegi járványügyi intézkedések ezt nem teszik lehetővé, annak ellenére, hogy a házastársaknak ehhez joguk van, Clai (az amerikai) ezzel a jogával nem élhet. Ő letelepedési engedélyt sem kaphat, sem hivatalos átiratot a házasságunkról, ami igazolná, hogy mi családot alkotunk. Felháborító, hogy még mindig ebben a helyzetben vagyunk, annak ellenére, hogy az Európai Unió Bírósága és a román Alkotmánybíróság is határoztak már az ügyben, és tisztázták a jogi anyagot. Reméljük, hogy az Európai Emberjogi Bíróságon kiderül az igazunk, és bízunk abban, hogy az újonnan alakult hatóságok véget vetnek a diszkriminációnak az Európai Bizottság támogatásával” – nyilatkozta Adrian Coman.emberjogi ügyvéd, aki a meleg házaspár ügyét képviseli a bíróságon, elmondta, hogy nagyon súlyos vádakról van szó, hiszen ezzel a diszkriminációval Románia „precedens nélküli visszaélést” követ el. (