Az AUR és a PSD képviselői gond nélkül leszavaztak hiányzó kollégáik helyett is a költségvetési módosítások kapcsán

A PSD és az AUR több parlamenti képviselőjét fülelték le az USR PLUS-os törvényhozók, miközben „két kézzel” szavaztak a 2021-es állami költségvetési törvényhez benyújtott módosításokról. Azaz, nemcsak saját nevükben, hanem hiányzó társaik helyett is leadták a voksot.



Az USR PLUS képviselője,hétfőn este közzétett egy videofelvételt is, amelyben egy PSD-s parlamenter kollégája helyett is szavaz. „Teljesen illegális, a PSD képviselője hiányzó társa helyett is leadja a szavazatot, a szabályzat durva megsértésével”- írtaa Facebook-oldalán.Nem ez volt azonban az egyetlen eset, amelyet észrevettek. Ezt követően sorra jelentek meg a közösségi oldalon a leleplező videófelvételek., az USR PLUS szenátora is közzétett egy olyan videofelvételt a Facebookon, amelyen, az AUR képviselője szavaz kollégája helyett."Késő este még mindig egy kibővített plenáris ülésen vitatkozunk és szavazunk a 2021-es költségvetésről. Emanuel Ungureanu hívta fel a figyelmet először, hogy a PSD parlamenti képviselője két kézzel szavaz. Az AUR sem maradt el a szociáldemokratáktól: Ciprian-Titi Stoicát, az AUR parlamenti képviselőjét én magam filmeztem le, amint ugyanezt tette. Milyen jó lenne, ha nem volna csalás legalább a Parlamentben! ”- írta Darău a Facebook-oldalán.Ezt követően, szintén USR-s képviselő egy újabb felvételt osztott meg, amelyben jól láthatóan egy másik AUR-parlamenti képviselő szavaz a kollégája helyett. "Ne haragudjon, egyetlen kártyával szavazhat. Ez a kilencedik alkalom, amikor két kártyával szavaznak. Ez megengedhetetlen"- hívja fel Havarneanu az AUR-os honatya figyelmét arra, hogy észrevették a csalást.