Alapfokon 8 év börtönre ítélték Elena Udrea volt turisztikai minisztert

Elena Udrea volt turisztikai minisztert 8 évre, Traian Băsescu volt államfő nagyobbik lányát, Ioana Băsescut pedig 5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte alapfokon a bukaresti táblabíróság egy, a 2009-es államelnöki választáshoz kapcsolódó korrupciós perben. Ugyanebben az ügyben felmentették Dan Andronic újságírót.



A szabadságvesztés mellett a bíró 918 ezer és 691 ezer lej elkobzását rendelte el Elena Udreatól. Ehhez az összeghez hozzáadódik 12 ezer lej perköltség. Ioana Băsescunak is ki kell fizetnie a 119 ezer lejt plusz a 12 ezer lejes bírósági költségeket.Csúszópénz elfogadására való felbujtás és pénzmosás miatt a volt miniszterre több, 3 és 6 év közötti börtönbüntetést róttak ki, amelyeket azonban összevont a bíróság, így az ítélet szerint Udreának 8 évet kell rács mögött töltenie. Az ítélet még nem jogerős, megfellebbezhető.

Costa Rica és a romániai igazságszolgáltatás között

Elena Udrea 2019. július 8-án tért vissza Romániába, azelőtt majdnem másfél évet töltött Costa Ricában, ahova az igazságszolgáltatás elől menekült. A Facebookon jelentette be visszatérését az országba, mondván, hogy önként feladta menekült státusát Costa Ricán, mert otthon akarja nevelni kislányát. Az országba való visszatérése után első nyilvános fellépése 2019. szeptember 12-én volt a bukaresti fellebbviteli bíróságon.Elena Udrea, aki regionális fejlesztési és idegenforgalmi miniszter volt Băsescu idejében két rendbéli vesztegetéssel és pénzmosással is (öt alkalom) vádolja a korrupcióellenes ügyészség.Ugyanebben az ügyben Ioana Băsescu közjegyzőt, Traian Băsescu volt elnök lányát sikkasztás és pénzmosás kezdeményezésével, Dan Andronicot pedig hamis tanúvallomással és az elkövető előnyben részesítésével vádolják., a Fejlesztési Minisztérium volt főtitkára,, a Tulcea Megyei Tanács volt elnöke ésa tett idején, az Oil Terminal cég vezérigazgatója ellen is vádalt emelt a DNA.

A DNA vádjai



A korrupcióellenes ügyészség vádja szerint 2009 folyamán az elnökválasztási kampány keretében olyan pénzösszegeket gyűjtöttek össze a vádlottak kampánycélokra, amelyek korrupcióból, sikkasztásból és adócsalásból származtak. Ezeket később a választási kampány során nyújtott szolgáltatások kifizetésére fordítottak. Az illegális forrásokból származó összegek és a kampánnyal kapcsolatos szolgáltatók közötti összekötő Udrea volt, aki Băsescu informális kampánystábját vezette, és ebből a pozícióból koordinálta mind a kampányszolgáltatások beszerzését, mind azokat a személyeket, akik közvetítőként léptek fel a teljesített kifizetések során, hogy a pénzösszegek eljussanak a szolgáltató cégekhez.Az ügyészek szerint különböző cégekkel kötött fiktív szerződések segítségével próbálták legitimizálni a pénzmosási akciót. A szerződéseket olyan kereskedelmi társaságokkal kötötték meg, amelyek valóban különböző szolgáltatásokat nyújtottak a kampány folyamán: utcai reklámozás, plakátok nyomtatása, a médiában közzétett hirdetések, weboldal készítés, sajtóellenőrzés, előadások szervezése és tanácsadási szolgáltatások nyújtása szerepelt a számlákon.Elena Udrea akkori regionális fejlesztési és idegenforgalmi minisztert azzal vádolják, hogy 2009 októbere és novembere közöttállamtitkárt rábírta arra, hogy mint egy millió lejes kampánytámogatást igényeljen egy üzletembertől, cserébe bizonyos szerződések kifizetésének biztosításáért.Az egy milliós támogatásért cserébe csaknem 50 millió euró értékű szerződéseket írt alá a Turisztikai Minisztérium a vállalkozó cégjével bizonyos síterepek fejlesztésére és felvonók építésére a "Sí Romániában" program keretében.Elena Udreát egyébként 6 év börtönbüntetésre ítélték a Bute Gála ügyben is, de az ítéletet megsemmisítették, miután az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a legfelsőbb bírósági eljárásban szabályellenességeket állapított meg.