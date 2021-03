45 joghallgatót zár ki a Bukaresti Egyetem, csalás miatt

Ma jelentette be a Bukaresti Egyetem rektora, Marian Preda, hogy kizárják azt a 45, elsőéves diákot, akiket csaláson értek a februári online vizsgáztatás során. Az első éves hallgatók a jogi karra jártak, ami a rektor szerint még inkább súlyosbítja a vétküket, hiszen belőlük lettek volna a jövő ügyvédei, bírói.



Az egyetemi vezető kifejtette: a jogi kar kari tanácsának nagy többséggel meghozott döntése volt a kizárás, melyet ő helyben hagyott. Leszögezte: a csalásra nem lehet más válasz csak a kizárás.Preda arról is beszélt, hogy hogy komoly gondok vannak a hazai felsőoktatásban, ide tartozik a „tömegoktatásra” való áttérés, a „diplomagyárak” megjelenése, valamint a színvonalas egyetemek alulfinanszírozottsága. Felhívást intézett ugyanakkor egyetemi kollégáihoz, de a diáksághoz is, hogy közösen próbáljanak tenni az egyetemi oktatás színvonalának javítása érdekében. Az edupedu.ro szerint a 45 elsőéves joghallgató a Whatsapp applikáció segítségével csalt a vizsgákon. Két csoportba oszlottak, és az egyik csoport kikereste a helyes válaszokat az épp online vizsgázók számára. Emellett kis oktatóvideókat is készítettek azzal kapcsolatban, hogy pl. miként kell állítani a képernyőt, hogy hozzá tudjanak férni az „inspirációs forráshoz”.